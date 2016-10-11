نيرمين الفقي: أعيش وحدة قاتلة

القاهرة ـ اعترفت الفنانة المصرية نيرمين الفقي أنها تعيش في وحدة قاتلة بعد وفاة والدتها منذ سنوات، وأنها تحاول حضور كل المناسبات الخاصة ولكنها لا تتخلص من هذا الشعور.

نيرمين تحدثت عن عزوفها عن الزواج وقالت إن الإنسان لا يستطيع الحصول على كل شيء، وأن الزواج قسمة ونصيب، ولكنها في بداية حياتها رفضت أشخاص جيدين لأنها كانت نهمة للتمثيل.

الفنانة المصرية اشارت في لقاء لها مع الإعلامي عمرو الليثي، إلى ان والدتها كانت بمثابة الاب والأم لها، وان والدها مسافر منذ سنوات قليلة ونادرا ما تراه.

نيرمين تحدثت عن دورها في مسلسل «الليل وآخره»، وقالت إنها في أحد المشاهد تأثرت إلى حد أنها تعرضت للإغماء وتم نقلها إلى المستشفى.