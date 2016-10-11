صيني في السبعين من عمره يتزوج معمرة عمرها 117 سنة

بكين ـ غالباً ما يفضّل المقبلون على الزواج الارتباط بفتيات أصغر منهم سناً، أو في أعمارهم، لكن اللافت أن هناك أشخاصاً يرفضون الارتباط بفتيات أصغر منهم سناً، ويفضّلون الزواج بنساء كبيرات في السن حتى لو كان الفارق عقداً، والأغرب أن تكون معمرة كما يفوق عمرها ال115 عاماً والعريس مسن يتجاوز السبعين عاماً.

وقالت صحيفة “الشعب” الصينية، تزوج مسن يبلغ عمره 71 عاما في محافظة باتشو بمدينة كاشغر بشينجيانغ مؤخرا، بإمرأة معمرة بلغ عمرها 114 عاماً، والأمر المثير للغرابة أنّ زواجه تم عن قصة حب وفق وصفه.

وقالت المصادر ذاتها إنّ العروسان تعرفا على بعضهما في دار رعاية المسنين، وتحققت رغبة الرجل بعد التودد إلى حبيبته لمدة سنة كاملة. أخيرا ذهب الاثنان إلى إدارة الشؤون المدنية المحلية للحصول على شهادة الزواج وأقيم مؤخرا حفل الزفاف في دار رعاية المسنين.

وقال الرجل المسن إنه يحبها، وأعجب بمهارتها في الطبخ، كما يعتقد أنها طيبة القلب، وكانت زوجته قد رفضته عدة مرات، ويوم الزفاف بدا العروسان مبتهجان وسعيدان بحياتهما الجديدة حسب ما نشرت الصحيفة الصينية.