متزوج من 13 امرأة وجميعهن حوامل في نفس الشهر

لندن ـ أقدم رجل بتسجيل رقم قياسي جديد فى عدد الزوجات الحوامل، حيث انه متزوج من ثلاثة عشر امرأة و جميعهن حوامل في نفس الوقت وحتى في نفس الشهر. ليس هذا فقط.. فان الزوجات جميعهن سعيدات بهذا الحدث وكلهن يعيشن معا حياة سعيدة ومستقرة. وجميعهن فرحات جدا بسبب حملهن في نفس الوقت.

من المؤكد ان يوم الولادة لهم سيكون يوما لا ينسى في الفرحة والصعوبة في نفس الوقت. ولكن لا يمكن القلق من ذلك لان ما بين امرأة و الاخرى يوجد فاصل في تاريخ الحمل من ثلاثة اسابيع الى اربعة اسابيع.