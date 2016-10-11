“باب الكعبة” صنع من الذهب الصافي وأكمل 39 عاماً وتكلفته وصلت 13 مليون ريال

مكة ـ أكمل باب الكعبة المشرفة الحالي 39 عاماً وهو في موقعه، منذ تركيبه عام 1399هـ بأمر من الملك الراحل خالد بن عبد العزيز.

واستغرق تنفيذ الباب عامين على يد الصائغ أحمد إبراهيم بدر بمكة المكرمة، وهو مصنوع من الذهب الصافي عيار 99.99، ومقدار الذهب المستخدم فيه نحو 280 كجم، وتبلغ تكلفته 13 مليون ريال.

وصمم الباب- بحسب صحيفة “مكة”- منير الجندي، ووضع الخطوط عبدالرحمن أمين، وتم استخدام خطوط وزخارف متميزة ومتجانسة، بعضها بارز والآخر منقوش.

ويبلغ طول الباب ثلاثة أمتار و18 سم وعرضه مترا و71 سم، وعمقه يقارب نصف المتر، ويرتفع الباب عن الأرض ومن “الشاذروان” مترين و22 سم، ويتميز الباب بأنه لا يحتاج لإجراء صيانة دورية له، وروعي في تصميمه مقاومة عوامل الطقس وتحمل الحرارة الشديدة والأمطار.