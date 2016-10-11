الجيش الافغاني يستعيد عاصمة هلمند بعد هجوم جديد شنته طالبان





لشكر كاه (أفغانستان) ـ أ ف ب ـ استعاد الجيش الأفغاني الثلاثاء السيطرة على مدينة لشكر كاه، عاصمة ولاية هلمند المعروفة بزراعة الأفيون في جنوب أفغانستان، غداة هجوم جديد شنته حركة طالبان في منطقة تقع على حدود باكستان تسيطر على اقسام كبيرة منها.

والهجوم الخاطف الذي شنته حركة طالبان الاثنين واوقع 15 قتيلا على الاقل بينهم ستة شرطيين، ليس سوى احدث فصل من سلسلة طويلة من اعمال العنف في هذه الولاية التي لا يزال الوضع فيها هشا، وهي الاكبر في البلاد، حيث تصدى المتمردون في السنوات الماضية للقوات البريطانية ثم الاميركية.

وقال قائد العمليات العسكرية في هلمند عبد الجبار كهرمان لولاية فرانس برس إن الجيش الأفغاني “نشر اكثر من 300 عنصر من القوات الخاصة وعشرات من عناصر المدفعية” لهزم المتمردين. وقد عين الرئيس الافغاني اشرف غني هذا الكولونيل السابق شخصيا لقيادة عملية استعادة المدينة.

ويبدو ان الحكومة التي انتهت للتو من تطهير وسط قندوز، العاصمة التجارية لشمال شرق البلاد المحاصرة منذ اسبوع من قبل طالبان، أعادت توجيه قواتها نحو هلمند. وقال ناطق باسم الولاية عمر زواك لوكالة فرانس برس ان هذه التعزيزات “ارسلت من كابول وولايات مجاورة لشن عملية تطهير” لشكر كاه.

واكد المسؤولون الاميركيون في عملية “الدعم الحازم” الثلاثاء لوكالة فرانس برس انهم نفذوا “غارتين على هلمند” الاثنين ونشروا “امكانات لمواصلة دعم (القوات الافغانية) اذا لزم الامر”.

ولشكر كاه المدينة التي تعد 200 الف نسمة المتاخمة لنهر هلمند، تتعرض بانتظام لهجمات طالبان التي تامل في السيطرة عليها، وخلال اخر هجوم واسع النطاق شنته في آب/اغسطس فر الاف المدنيين وصولا الى كابول بحثا عن ملجأ، تاركين حقولهم ومنازلهم.

- معقل تصعب السيطرة عليه -

توجه الجنرال جون نيكولسون قائد عملية “الدعم الحازم” الى المنطقة السبت لتاكيد دعم حلف شمال الاطلسي لسلطات لشكر كاه. وبعد اقل من 48 ساعة اطلق المتمردون عملية جديدة قتل خلالها سبعة منهم بحسب وزارة الداخلية.

وتعتبر هلمند، الولاية الجنوبية التي تنتج حوالى 80% من الافيون العالمي، معقلا لحركة طالبان التي تسيطر على حقول الخشخاش. واهميتها الاستراتيجية تكمن في حدودها المشتركة مع ولاية بلوشستان الباكستانية، حيث تقيم غالبية من الباشتون في المنطقتين ما يسهل حركة تنقل المقاتلين.

ولم تتمكن الحكومة المركزية ابدا من ترسيخ سلطتها على كل هذه الولاية لكن الجيوش الغربية ايضا واجهت صعوبات في المعارك هناك، فقد قارن الجنود البريطانيون ال1600 الذين نشروا هناك في عام 2006 عنف المعارك بتلك التي حصلت في حرب كوريا. ثم نشر فيها ما يصل الى اربعة الاف عنصر من مشاة البحرية الاميركية عام 2009.

ومنذ انسحاب القوات الاجنبية في نهاية 2014 وابقاء قوة قوامها قرابة عشرة الاف عنصر معظمهم من الاميركيين، اصبح الجيش الافغاني مع الشرطة في واجهة المعارك. وباعتراف مستشار غربي في كابول فان الجيش الافغاني يواجه “صعوبة في التجنيد في هلمند. والوحدات التي ترسل الى المكان ليس لديها اي معرفة بطبيعة الارض”.

وياتي هذا الهجوم في الجنوب فيما استعادت القوات الافغانية اخيرا السيطرة على قندوز، عاصمة الشمال القريبة من طاجيكستان بعد اسبوع من المعارك بدعم من القوات الخاصة والاميركية ضد طالبان.

ولئن تمت السيطرة على البؤرتين، على الاقل مؤقتا، فان المواجهات مستمرة منذ ايام في ولاية فرا (غرب)، وبحسب مراسل فرانس برس فان طالبان وصلوا الى ابواب هذه المدينة دون ان يتمكنوا من دخولها حتى الان.

ويرى مراقبون ان عودة الانشطة في هذه المنطقة تجسد “استعراضا للقوة” من طالبان بعد ان جدد الغربيون دعمهم المالي للحكومة الافغانية في مؤتمر بروكسل.

وأحيت أفغانستان الجمعة الذكرى الـ15 للغزو الأميركي للبلاد لاطاحة طالبان من الحكم. وأصبحت هذه الحملة العسكرية الأطول للولايات المتحدة منذ حرب فيتنام.