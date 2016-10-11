جاويش أوغلو: تزويد واشنطن لـ”ب ي د” بالسلاح يجعل منها داعماً للإرهاب





أنقرة ـ الأناضول ـ قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، تعليقًا على تصريح المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، المؤيد لتزويد تنظيم “ب ي د” الإرهابي بالسلاح: “في حال حدوث ذلك، الولايات المتحدة ستصبح بوضعية بلد داعم للإرهاب”.

وأفاد جاويش أوغلو، خلال مشاركته في برنامج على قناة “أ خبر” (محلية خاصة)، اليوم الثلاثاء، أن “تركيا تتحدث دوماً عن السياسات الخاطئة للولايات المتحدة في المنطقة، ونحن نتحدث لهم أيضاً عن تلك السياسات الخاطئة، لا سيما المتعلقة بتنظيم (ب ي د) الإرهابي، والسياسات التي اتبعوها فيما يخص العراق، وأخطاء أخرى”.

وتابع: “الولايات المتحدة تعلمت ولا زال ينبغي عليها أن تتعلم، أن كوننا حلفاء، وأصدقاء، ونموذج للشراكة، لا يعني التوافق معهم على جميع المسائل، أو قبول جميع ما يقولونه، وتحذيرنا لهم من سياساتهم الخاطئة يجب أن لا يزعجهم”.

وحول طلب أنقرة من واشنطن إعادة متزعم تنظيم الكيان الموازي الإرهابي، “فتح الله غولن”، إلى تركيا، قال جاويش أوغلو، إن “شعبنا ممتعض من عدم تسليمه واستمرار إقامته في الولايات المتحدة”، مشيرًا إلى أن البلدين لا بد من امتلاكهما علاقات جيدة، بحكم الملفات المشتركة السياسية والعسكرية التي تربط بينهما.

وليلة الأحد الماضي، قالت كلينتون، في المناظرة المتلفزة الثانية مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب بثّت من مدينة سانت لويس بولاية ميزوري الأمريكية، إنها ستنظر في إمكانية تسليح تنظيم “ب ي د” في سوريا، معتبرة التنظيم “حليفًا قريبًا” لواشنطن في محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.