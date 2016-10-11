مقتل 21 شخصا من عناصر تنظيم بيت المقدس في شمال سيناء





العريش (مصر) ـ د ب أ ـ قالت مصادر امنية إن 21 شخصا من عناصر تنظيم انصار بيت المقدس المتطرف قتلوا وأصيب اخرون خلال شن الأمن المصري لمداهمات امنية عنيفة على اماكن تجمع العناصر التكفيرية واختبائهم بمنطقة الدهيشة جنوب مدينة العريش 310 كيلومترا شمال شرق القاهرة.

وأفادت المصادر الأمنية بأن الاماكن التي تمت مداهمتها تعتبر من بين اخطر واهم معاقل تنظيم بيت المقدس وسط مزارع الزيتون بالقرب من الطريق الدائري جنوب مدينة العريش حيث رصدت القوات المسلحة تحركات العناصر المتشددة وتم تدمير سيارات ودراجات نارية تستقلها العناصر المتشددة وهي تحاول الهروب من حصار وضربات الجيش وتم قتل قرابة 21 ارهابيا واصابة قرابة 15 اخرين بجراح بالغة بينما تمكن اخرون من الفرار بسيارات وسط مزارع الزيتون الشاسعة.