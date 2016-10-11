اليونان ترفض منح حق اللجوء لسبعة عسكريين أتراك فروا بعد محاولة الانقلاب

أثينا ـ د ب أ ـ رفضت الحكومة اليونانية منح حق اللجوء لسبعة عسكريين أتراك فروا من تركيا في أعقاب القضاء على محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تموز/يوليو الماضي.

ورفضت اللجنة المختصة بنظر طلبات اللجوء اليوم الثلاثاء الطلبات المقدمة من ستة أشخاص ينتمون للجيش التركي، كما كانت اللجنة رفضت طلب عسكري سابع في نهاية ايلول/سبتمبر الماضي.

كان العسكريون السبعة توجهوا في منتصف تموز/يوليو الماضي إلى اليونان على متن مروحية تابعة للجيش بصحبتهم ضابط ثامن.

من جانبها، ذكرت بوابة (توبورتو تيما) الإخبارية استنادا إلى محامية الرجال الأتراك أن القرار الخاص بطلب لجوء الضابط الأخير، سيصدر في الأيام المقبلة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال المحامي جيورجوس ستاماتوبولوس، إن العسكريين الأتراك لهم الحق في استئناف هذه القرارات، مشيرا إلى إمكانية أن تؤدي هذه الخطوة إلى إطالة أمد نظر هذا الطلبات.

كان العسكريون الثمانية فروا في أعقاب محاولة الانقلاب على متن مروحية إلى مدينة الكسندروبولي اليونانية المجاورة للحدود مع تركيا، وطالبوا باللجوء إلى اليونان.

في المقابل، طالبت الحكومة التركية بتسليم العسكريين الثمانية بدعوى مشاركتهم في محاولة الانقلاب، غير أن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس أعلن مرارا أن هذه المسألة سيبت فيها القضاء اليوناني.