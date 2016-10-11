كارداشيان تقاضي موقعاً الكترونياً اتهمها بتدبير حادث السطو في باريس





نيويورك- رويترز- رفعت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان دعوى قضائية ضد موقع “ميديا تيك آوت” اليوم الثلاثاء، الذي زعم أنها كذبت بشأن عملية سرقة تحت تهديد السلاح في باريس هذا الشهر.

ورفعت كارداشيان -الذي توقف برنامجها لتلفزيون الواقع (كيبينج أب ويذ ذا كارداشيانز) عقب السرقة- دعوى قضائية في محكمة اتحادية في نيويورك تتهم فيها الموقع الالكتروني بالقول إنها دبرت الهجوم “دون أي دعم واقعي (لهذا الزعم)”.

واقتحم ملثمون شقة كارداشيان في باريس في الساعات الأولى من صباح الثالث من أكتوبر تشرين الأول، وأشهروا سلاحاً في وجهها وقيدوها وسرقوا مجوهرات تبلغ قيمتها نحو عشرة ملايين دولار.

واختصمت كارداشيان في الدعوى الموقع ومؤسسه فريد موانجاجوهونجا بتهمة التشهير وطلبت تعويضاً لم تحدده.

وجاء في عريضة الدعوى أن موانجاجوهونجا رفض سحب الخبر أو الاعتذار عن وصف كارداشيان بأنها “كاذبة ومجرمة”.

ولم يرد الموقع على الفور على طلب للتعليق.