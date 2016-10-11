أمريكا تقول إن القوى الأجنبية في العراق يجب أن تكون هناك بموافقة بغداد





واشنطن- رويترز- قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن القوى العسكرية الأجنبية في العراق يجب أن تكون هناك بموافقة حكومة بغداد وتحت مظلة التحالف المناهض لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

ويدور خلاف بين تركيا والعراق على وجود نحو 2000 جندي تركي في قاعدة في شمال العراق، في الوقت الذي يستعد فيه التحالف لشنّ هجوم على مدينة الموصل الخاضعة لسيطرة “الدولة الإسلامية”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان “يجب على كل الأطراف التنسيق عن كثب خلال الأيام والأسابيع القادمة لضمان وحدة الجهود الرامية لهزيمة “داعش” وتحقيق الأمن الدائم للشعب العراقي”.