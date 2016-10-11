إصابة 4 فلسطينيين واعتقال 3 آخرين خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية شمالي القدس





القدس- د ب ا- أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص الحي، واعتقل ثلاثة آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في بلدة الرام، شمالى القدس .

وأفادت مصادر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت مع أربع إصابات بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، جراء المواجهات التي اندلعت في بلدة الرام، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”.

وأشارت “وفا” إلى تواصل المواجهات في الرام منذ الإعلان عن استشهاد ابن البلدة مصباح أبو صبيح، الأحد الماضي.

يذكر أن أبو صبيح استشهد خلال قيامه بإطلاق النار في القدس ما أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين يوم الأحد الماضي.

وقالت “حركة المقاومة الإسلامية” “حماس″ إن أبو صبيح أحد عناصرها.

يذكر أن موجة من التوترات المستمرة بدأت منذ مطلع تشرين أول/أكتوبر العام الماضي أسفرت عن استشهاد أكثر من 210 فلسطيني، أغلبهم لدى تنفيذهم أو محاولة تنفيذ عمليات إطلاق نار وطعن ودهس ضد جنود ومستوطنين إسرائيليين والآخرين خلال عمليات مداهمة للجيش الإسرائيلي.