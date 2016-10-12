﻿غزة تسجل أرقاما جديدة : 7 مواليد كل ساعة و10 وفيات كل يوم

غزة ـ «القدس العربي»: أظهرت أرقام جديدة أوردتها وزارة الداخلية في قطاع غزة، أنه يتم تسجيل حالة ولادة في القطاع كل عشر دقائق، وأن عدد السكان الإجمالي يقترب في هذا القطاع الساحلي الضيق المحاصر من مليوني مواطن. وذكرت الوزارة أن مكاتب الإدارة العامة للأحوال المدنية سجلت خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي 4983 مولوداً جديداً بواقع 166مولوداً يوميا.

وذكرت أن السجلات المدنية أظهرت أن هناك سبعة مواليد جدد يولدون كل ساعة، بواقع أكثر من «مولود كل عشر دقائق».

وأشارت التقارير الصادرة عن مكاتب الأحوال المدنية في مديرية داخلية غزة، أنها سجلت خلال أيلول/ سبتمبر الماضي 1940 مولوداً جديداً.

وتلا هذا الرقم من ناحية المناطق التي سجلت مواليد أخرى، مكتب داخلية مدينة خان يونس، حيث سجل 1074مولوداً. وسجلت مكاتب داخلية الشمال 813 مولودا، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 599 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية في مديرية داخلية رفح 557 مولوداً.

ووفق الأرقام التي أوردتها وزارة الداخلية، فإن مكاتب الأحوال المدنية التابعة لها في كافة محافظات قطاع غزة سجلت291 حالة تبليغ عن وفاة خلال سبتمبر الماضي، بواقع 10حالات وفاة يومياً.

ووفقاً لتقاريـــــر الإدارة العامة للأحوال المدنية، فقد وصل مكاتب الداخلية في محافظة غزة 114 تبليغا عن حالات وفــــــاة، ووصل مكتب الأحوال المدنية في محافظة خانـــيونس 55 تبليغاً، ومكاتب الأحوال المدنية في المحافظة الوسطى 36 تبليغاً، ومكاتب الداخلية في محافظة الشمال 58 تبليغاً، في حين بلغ عددها في محافظة رفح 28 تبليغاً.

وقطاع غزة الساحلي الضيق، الذي يخضع لحصار إسرائيلي مشدد منذ عشر سنوات، يعاني من ازدحام وكثافة سكانية كبيرة، حيث يقترب عدد السكان من مليوني مواطن، وجميعهم يعيشون في هذه المنطقة الضيقة التي تمتد على مساحة 360 كيلومترا مربعا.