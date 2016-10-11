﻿لجنة أممية تصادق على قرار يدعم خطة الأمم المتحدة لتسوية نزاع الصحراء

الرباط ـ «القدس العربي»: صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين، بدون تصويت، على قرار يدعم المسلسل السياسي الأممي لتسوية نزاع الصحراء الغربية، ويدعو دول المنطقة إلى تعاون كامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي، ومع بعضهم البعض، من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.

ويدعم القرار، الذي قدمه رئيس اللجنة، الممثل الدائم لكرواتيا في الأمم المتحدة فلاديمير دروبنجاك، مسلسل المفاوضات الذي انطلق بعد قرار مجلس الأمن رقم 1754 (2007)، والذي أكدته قرارات المجلس ذات الصلة بهدف التوصل إلى تسوية «سياسية عادلة، دائمة ومقبولة من قبل جميع الأطراف» لقضية الصحراء.

ومن خلال هذا القرار، نوهت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالجهود المبذولة وناشدت كل الأطراف ودول المنطقة للتعاون مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي، ومع بعضهم البعض من أجل إيجاد «تسوية سياسية تكون مقبولة من طرف الجميع».

وأشادت الأمم المتحدة بكون الأطراف ملتزمة بمواصلة إبداء الإرادة السياسية للعمل في جو ملائم للحوار للدخول، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مرحلة من المفاوضات المكثفة، تأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة والوقائع الجديدة منذ 2006، وتضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن.

وقالت وكالة الانباء المغربية في قراءتها للقرار ان هذا القرار اشار إلى قرارات سابقة لمجلس الأمن منذ سنة 2007، والتي كرست تفوق مبادرة الحكم الذاتي المقترح من قبل المغرب، والتي حظيت بإشادة من قبل مجلس الأمن والمجموعة الدولية باعتبارها مبادرة جدية وذات مصداقية لتسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي. فيما قالت جبهة البوليساريو التي تنازع المغرب على سيادته على المنطقة التي استردها من اسبانيا 1976 ان اللجنة دعت الأمم المتحدة إلى مواصلة جهودها من أجل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ويكمن حل القضية من خلال تمكين الصحراويين من ممارسة تقرير المصير.

من جهة أخرى منعت السلطات المغربية في مطار الحسن الأول في العيون (كبرى حواضر الضحراء) وفداً من ثلاثة نشطاء يدعمون جبهة البوليساريو وهم إسبانيان ومواطنة من السلفادور، وذلك بعدما كانوا يعتزمون زيارة المدينة للمشاركة في لقاء نظمته الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قبل أن يتم ترحيلهم الى مطار الدار البيضاء، ومنه إلى مدريد.

وقالت الناشطة الإسبانية أرانتثا تشاكون، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية «إفي»، إن «التدخل تم من قبل عناصر أمنية بزي مدني، وبشكل غير قانوني؛ حيث اكتفت بإخبار أعضاء الوفد شفويا، دون تقديم أي سند مكتوب بشأن قرار الترحيل نحو اسبانيا وأن «تنقل الوفد جرى في إطار قانوني، وبعلم سلطات المدينة، بغية المشاركة في لقاء حول موضوع الإفلات من العقاب».