﻿هدم منزل أسير من نابلس وإصابات بالرصاص في بيت لحم وإغلاق محال تجارية لوالد الشهيد أبو صبيح في القدس المحتلة

رام الله – «القدس العربي»: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير أمجد عليوي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بحجة اتهامه بتنفيذ عملية فدائية أدت لمقتل مستوطنين اثنين شرق نابلس قبل قرابة العام. ورغم أن عائلة الأسير عليوي سبق أن قدمت التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد الهدم لكن المحكمة رفضته بذريعة مشاركة الأسير في العملية الفدائية.

في غضون ذلك أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لبيت لحم قرب مخيم العزة. وأطلق الجنود من داخل البرج العسكري المقام على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم النار على المنازل الفلسطينية في المخيم ما أدى لإصابة فلسطينيين في القدم واليد.

وفي القدس المحتلة أغلقت قوات الاحتلال محلات تجارية لبيع الحلوى تعود للشهيد مصباح أبو صبيح وعائلته في بلدة الرام شمال المدينة كتبعات للعقاب الجماعي الذي تنتهجه سلطات الاحتلال بعد تنفيذه عملية فدائية في القدس أدت لمقتل إسرائيليين اثنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام وفرضت منعا لتجوال المواطنين في المنطقة خاصة في منطقة منزل الشهيد، وأغلقت محلات تجارية لذوي الشهيد بالشمع الأحمر وألصقت على الأبواب قرار الإغلاق حتى تاريخ 11 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. واندلعت مواجعهات بين الفلسطينيين الذين رشقوا جنود الاحتلال بالحجارة فيما رد جيش الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي. ووقعت عدة إصابات في صفوف الفلسطينيين.

وواصل عشرات الشبان الفلسطينيين التواجد بمحيط منزل الشهيد للتصدي لأي محاولة لهدمه في حين تتواجد دوريات عسكرية إسرائيلية على المداخل الرئيسية والفرعية للبلدة ما يزيد من أجواء التوتر في البلدة وفي محيط منزل الشهيد. والجدير بالذكر أن أبو صبيح استشهد صباح الأحد الماضي برصاص الاحتلال عقب تنفيذه عملية إطلاق النار من سيارته في شارع حي الشيخ جراح في مدينة القدس أدت إلى مقتل سرائيليين وإصابة ستة آخرين بجروح.

وكانت قوات الاحتلال قد فرضت إغلاقا عسكريا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة بمناسبة الأعياد اليهودية حتى منتصف ليل اليوم الأربعاء. وحولت مدينة القدس المحتلة الى ثكنة عسكرية على وجه الخصوص في شوارعها الرئيسية وعلى كل مداخل البلدة القديمة.

وبحجة الأعياد اليهودية اقتحم عشرات اليهود المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات داخله برفقة أدلاء يهود يروجون لخرافة الهيكل المزعوم. وتكفل المصلون الفلسطينيون وحراس المسجد بمراقبتهم طوال جولتهم في المسجد لمنعهم من أداء طقوس تلمودية داخله.

وفي السياق أفرجت سلطات الاحتلال عن ناصر قوس مدير نادي الأسير في القدس المحتلة بعد اعتقال دام عدة أيام. وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت على الأسير قوس واعتقلته من البلدة القديمة علماً بأنه تعرّض للاعتقال عشرات المرّات. لكن الجديد في قرار الإفراج عنه أن سلطات الاحتلال وضعت شرطاً بإبعاد قوس عن المسجد الأقصى لمدة خمسة وأربعين يوماً بحسب ما جاء في بيان لنادي الأسير الفلسطيني وصلت القدس العربي نسخة منه.

وكان آلاف المستوطنين قد تجمهروا في باحة حائط البراق وهو الجدار الغربي للمسجد الأقصى في وأقاموا طقوسا تلمودية بمناسبة عيد «الغفران» اليهودي حسب التقويم العبري، في حين اعتدى مستوطنون خلال سيرهم في البلدة القديمة باتجاه باحة حائط البراق على مقدسيين وممتلكاتهم ورددوا هتافات عنصرية ضد العرب.