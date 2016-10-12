﻿أول تجربة للاقتصاد التشاركي تتحول إلى قضية رأي عام في تونس

تونس – «القدس العربي»: تحولت أول تجربة للاقتصاد التشاركي إلى قضية رأي عام في تونس، حيث قررت الحكومة ملاحقة المشاركين فيها على اعتبار أنهم تصرفوا بشكل غير قانوني بأملاك تابعة للدولة، وهو ما أيدته أحزاب الائتلاف الحاكم، فيما لجأت المعارضة وعدد من منظمات المجتمع المدني إلى دعم هذه التجربة، مطالبة الحكومة بتعميمها بدل محاسبة القائمين عليها.

وكانت جمعية «حماية واحات جمنة» التابعة لولاية «قبلّي» نظمت قبل أيام مزادا لبيع محصول التمور في قطعة أرض معروفة باسم «هنشير ستيل المعمر» استعادها أهالي المنطقة بعد الثورة من القطاع الخاص وما زالت محل نزاع مع الحكومة التي تؤكد أنها تقع ضمن أملاك الدولة، حيث تمكنت الجمعية من بيع المحصول بحوالي 800 ألف دولار، في تجربة جديدة عرفت باسم «بتة جمنة» حظيت بدعم ومشاركة عدد كبير من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.

وجاءت «بتة جمنة» تتويجاً لتجربة الاقتصاد التشاركي، حيث قام عدد من أهالي منطقة جمنة باستصلاح قطعة الأرض واستغلال مواردها لسنوات، وهو ما ساهم في تنمية المنطقة عموماً، بعيداً عن إشراف الحكومة التي وجهت إنذارت عدة للجمعية لاستعادة الأرض على اعتبار أنها ملك للدولة.

ووصفت وزارة «أملاك الدولة» لجوء جمعية «حماية واحات جمنة» إلى بيع محصول التمور بـ»هنشير ستيل المعمر» بـ»التصرف الباطل في الملك العمومي»، مشيرة إلى أنها ستباشر «كل التتبعات المدنية والإدارية التي يخولها القانون لملاحقة من قام بالتصرف بدون وجه حق في الملك العمومي سواء كان ذلك بالبيع أو الشراء».

وأضافت في بلاغ أصدرته الاثنين «عملاً بوثيقة قرطاج، انخرطت كتابة الدولة لأملاك الدولة، في إسترجاع العديد من الضيعات الفلاحية، والأملاك العمومية الأخرى، التي تم وضع اليد عليها بدون وجه حق، من بينها آلاف الهكتارات في عدة مناطق في البلاد»، مشيرة إلى أن الهدف من استرجاعها هو «تحقيق الفائدة للمجموعة الوطنية بحسن توظيفها في المستقبل»، وأكدت سعيها لإشراك الطبقات الاجتماعية المحلية في حسن استغلال الملك العمومي والاستفادة من ربحه.

وتحول موضوع «بتة جمنة» إلى قضية رأي عام تم توظيفها سياسياً من قبل أحزاب الائتلاف الحاكم والمعارضة، حيث اعتبرت الكتلة البرلمانية لحزب «نداء تونس» أن ما حدث في جمنة «اعتداء فاضح على ملك الدولة والشعب واستيلاء غير قانوني على المال العام من طرف جمعية لا حق لها في التصرف العمومي»، مضيفة «ما وقع سابقة خطيرة تخشى انتقالها إلى جهات ومصالح حيوية أخرى ويمكن أن تشجع على الفوضى والتعدي على القانون وأحكام القضاء وهيبة الدولة».

ودعت، في بلاغ أصدرته الثلاثاء، إلى «احترام الدولة ومؤسساتها والتراتيب القوية المنظمة لاستغلال الملك العمومي وملك الدولة والابتعاد عن الشعبوية والسياسيوية المفرطة والحملات الانتخابية السابقة لأوانها على حساب المصلحة العامة للشعب واستقرار الأمن والسلم العام».

وانتقدت كتلة «الحرة» (حركة مشروع تونس) «نزوع بعض الأطراف إلى توظيف ما جرى في جمنة، توظيفاً سياسياً، خدمة لمصالح حزبية ضيقة، لا تراعي المصلحة العليا للبلاد وما يتهدد سلمها الأهلي من مخاطر»، مؤكدة معارضتها لكل «الممارسات والأعمال الخارجة عن القانون ولكل أشكال النيل من مؤسسات الدولة والاستهانة بأحكام القضاء».

وطالبت الكتلة بـ«التصدي إلى كل مظاهر العصيان والخروج عن سلطة الدولة وعدم الإلتزام بمقتضيات القانون وعدم الإذعان لأحكام القضاء»، كما دعت إلى «مقاومة كل مظاهر الفساد في التصرف في ملك الدولة واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنعه، للحفاظ على كيان الدولة وضمان استمراريتها وإنقاذها من التلاشي».

فيما عبرت حركة «النهضة» عن دعمها لتجربة «الاقتصاد التشاركي» ولكن تحت إشراف الدولة (وليس كما حدث في جمنة)، حيث أكدت النائبة عن الحركة بسمة الجبالي أن الدولة يجب أن تمارس دورها الرقابي في حال تم تعميم التجربة، مشيرة إلى أن تجربة جمنة كانت خاطئة منذ البداية بسبب غياب التواصل بين الدولة والأهالي.

من جانب آخر، دافعت أحزاب المعارضة عن تجربة الاقتصاد التشاركي في «بتة جمنة»، حيث قادت «الجبهة الشعبية» قافلة كبيرة، ضمت عددا من نواب الحركة وقياداتها، انطلقت من العاصمة وبعض المدن التونسيّة في اتّجاه مدينة جمنة «تضامنا مع القائمين على ضيعة ستيل جمنة ودفاعاً على تجربتها الرّائدة في مجال التنمية التشاركية والتضامنية».

وأكد الناطق باسم «الجبهة» حمة الهمامي أن نجاح جمعية «حماية واحات جمنة» في تسيير «هنشير ستيل المعمر» طيلة خمس سنوات بعد الثورة، يؤكد قدرتها على اصلاح القطاع الفلاحي بالجهة، ليكون مرتكزاً هاماً من مرتكزات التنمية فيها.

ودعا الهمامي الحكومة «الى العمل على تعميم هذه التجربة وليس الوقوف ضدها»، منتقداً ما أعتبره «إصرار الدولة على تعطيل إجراء بتة لبيع محصول هذه السنة من تمور الضيعة، والمماطلة في ايجاد حلول لتسوية وضعية الضيعة بالشكل الذي يضمن حق اهالي المنطقة في ارضهم التي اغتصبها المستعمر ثم الدولة ثم الخواص (القطاع الخاص)».

وقالت النائبة عن حزب «التيار الديمقراطي»، لدى مشاركتها وعدد من قياديي الحزب في «بتة جمنة»: «في وضعية ضيعة جمنة الدولة تعمل ضدّ المصلحة العامة (…) وعندما تجتمع مختلف الأحزاب على موقف مع المجتمع المدني فاعلم انك على حق (…) وما لم تعمله الدولة في 6 عقود، أنجزته جمعية حماية واحدة جمنة في 4 أعوام»، مشيرة إلى أن هذا المشروع يؤمن العمل لعدد كبير من أبناء المنطقة، فضلاً عن مساهمته الكبيرة في تنميتها.