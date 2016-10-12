﻿الإغلاقات الإسرائيلية تهدد غزة بأزمات جديدة تطال وقود السيارات والكهرباء وتصدير البلح

غزة – «القدس العربي»: من المتوقع أن يدخل قطاع غزة المحاصر في أزمة جديدة تطال وقود السيارات وتؤدي إلى انخفاض آخر في عدد ساعات وصول التيار الكهربائي للسكان، بسبب إغلاق السلطات الإسرائيلية القطاع بشكل كامل، لمدة ثلاثة أيام، ضمن الاحتفالات بأحد الأعياد اليهودية. وتؤثر الإغلاقات أيضا على مزارعي البلح، الذين سيحرمون خلال أيام الإغلاق من تصدير محاصيلهم الوفيرة هذا العام لأسواق الضفة الغربية.

وأعادت السلطات الإسرائيلية إغلاق كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ضمن الإغلاق الشامل الذي فرضته على المناطق الفلسطينية، بسبب عطلة «عيد الغفران».

وبموجب الإغلاق أوصدت أبواب معبر بيت حانون «إيرز» شمال قطاع غزة المخصص للأفراد، إضافة إلى المعبر التجاري «كرم أبو سالم» جنوب القطاع، الذي تمر منه بشكل يومي شاحنات السلع بما فيها الوقود. ويؤكد أصحاب محطات الوقود في قطاع غزة أن ما لديهم من كميات تكفي فقط لاستهلاك يوم واحد.

وقال عامل في محطة وقود غرب مدينة غزة لـ «القدس العربي»، إنه في حال استمر الإغلاق فإن الوقود سينفد الوقود من خزانات المحطة في اليوم الأول. وأشار إلى أن الحال هذا سيطال الغالبية العظمى من محطات وقود غزة، خاصة في ظل الكميات المحددة التي تسمح إسرائيل بإدخالها للقطاع، وبسبب عدم قدرة خزانات المحطات على استيعاب كميات إضافية.

ويخشى سكان غزة من أن يواجهوا أزمة حادة جديدة في نقص إمدادات الكهرباء، على غرار ما حصل في الأسبوع الماضي، خاصة وأن عملية النقص كان سببها الإغلاق، وشح الوقود المخصص لتشغيل مولدات الطاقة في المحطة.

وتعمل محطة توليد غزة بالسولار الصناعي، وحاليا يتم تشغيل مولدين من أصل أربعة في المحطة، مما يوفر كميات قليلة من الطاقة، تضاف إلى تلك الآتية عبر الخطوط الإسرائيلية والمصرية المغذية لجنوب قطاع غزة، ليصل التيار إلى السكان لمدة تقل عن الثماني ساعات مقابل مثلها قطع. وفي حال شح الوقود وتوقفت المحطة أو عملت بمولد واحد يصل التيار لمدة ست ساعات مقابل 12 ساعة قطع.

يشار إلى أن كافة محطات الوقود في قطاع غزة، توقفت الأسبوع الماضي عن العمل، بعد نفاد ما لديها من كميات، بسبب الإغلاق.

وكانت قيادة جيش الاحتلال قد قررت فرض الطوق على المناطق الفلسطينية ابتداء من منتصف الليلة قبل الماضية، وحتى منتصف ليل الأربعاء الخميس. وحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإن كافة معابر قطاع غزة ستكون مغلقة، وأنه سيستثنى من ذلك الحالات الطارئة. وستحرم عمليات الإغلاق هؤلاء المزارعين الذين سمحت لهم السلطات الإسرائيلية بتصدير كميات من البلح إلى الضفة من الاستمرار بالشكل المعتاد إخراج محصولهم إلى أسواق الضفة، وسيحرمهم الحصول على ربح وفير، في ظل خسائرهم التي تكررت الأعوام السابقة.

ونقل موقع «فلسطين الآن» المحلي عن المزارع خالد أبو طواحين صاحب بستان البلح في مدينة دير البلح وسط القطاع، أن موسم الجني ازداد سوءا خلال الأربع سنوات الأخيرة، مرجعا السبب لسياسة الاحتلال التي تمنعهم من تصدير محاصيلهم إلى الضفة المحتلة. يشار إلى أن إسرائيل تسمح خلال عمليات الفتح لمعبر كرم أبو سالم، بدخول كميات مقننة من السلع، وتمنع دخول سلع كثيرة أخرى بموجب الحصار المفروض على السكان منذ عشر سنوات.

وكانت إسرائيل قد أعلنت أنها ستغلق معابر قطاع غزة لمدة 15 يوما خلال الشهر الجاري، بسبب احتفالات الأعياد اليهودية المتلاحقة.

وفي سياق متصل أعلن جيش الاحتلال أن أحدى دورياته على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، اعتقلت شابا فلسطينيا كان يحاول التسلل إلى أحد «الكيبوتسات» المقامة في منطقة النقب الغربي. وكثيرا ما قام شبان فلسطينيون بمحاولات للتسلل إلى إسرائيل، بحثا عن فرص عمل، في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشها السكان، جراء الحصار والحروب المتلاحقة، التي رفعت معدلات البطالة إلى أكثر من 40 %، وجعلت غالبية السكان يعتمدون على المساعدات الخارجية.