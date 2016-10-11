الممثل الإيرلندي كاننجهام في زيارة مفاجئة للاجىء سوري استقرّ في ألمانيا





رويترز- قام الممثل الايرلندي ليام كاننجهام نجم مسلسل “جيم أوف ثرونز″ بزيارة مفاجئة اليوم الثلاثاء إلى فتى سوري لاجئ لديه الآن تأشيرة ألمانية ويعيش في شتوتجارت، وذلك بعد شهر من أول لقاء بينهما في الأردن.

كان كاننجهام التقى حسام البالغ من العمر 16 عاماً أول مرة في مدينة إربد الأردنية في مطلع سبتمبر أيلول في إطار مشروع لمنظمة “وورلد فيجن” الخيرية لزيادة الوعي بمحنة اللاجئين.

وزار كاننجهام والممثلتان البريطانيتان لينا هيدي وميزي وليامز أيضاً مخيمات للاجئين في اليونان في وقت سابق هذا العام.

وقال حسام لـ “رويترز″ إنه كان “في غاية السعادة” عندما فاجأه كاننجهام بالزيارة. وأضاف قائلاً “كأنني رأيت والدي”.

وكان حسام قد فر إلى الأردن عندما تعرضت مدرسته للقصف بصواريخ أثناء امتحانات آخر العام.

وقال الصبي “قصفت طائرة المدرسة بصواريخ وقتل الكثير من التلاميذ ومن أصدقائي”.

وتقول “وورلد فيجن” إن والد حسام وشقيقه يقيمان بشكل قانوني في ألمانيا. ويعيش حسام حالياً في فندق بمدينة شتوتجارت مع أمه إلى أن يتيسر لهما العثور على مسكن ويعلم نفسه اللغة الألمانية.

وأثنى كاننجهام على ألمانيا لترحيبها باللاجئين الفارين من الحرب في بلدانهم قائلاً “هذا نتاج عمل شخص ما هنا في الحكومة والقلب الكبير للشعب الألماني في قبول أناس يواجهون مصاعب”.