﻿انتقادات جديدة للسيسي بسبب مطالبته الشعب بالتبرع بـ«الفكّة» وسط إنفاق الدولة 33 مليون جنيه على احتفالية البرلمان

القاهرة ـ «القدس العربي»: أثارت تكلفة الاحتفالية الخاصة بمرور 150 عاما على بدء الحياة البرلمانية في مصر، خاصة فيما يتعلق بحجم الإنفاق عليها، الذي بلغ 33 مليون جنيه، الكثير من الجدل والغضب، حيث اعتبرها الكثيرون مبالغ ضخمة، وأنها تناقض توجهات التقشف التي تطالب بها الدولة، وكذلك مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين والبنوك بالتبرع بالفكة لمساعدة اقتصاد البلاد، بينما رفض آخرون أن يشاركوا في الاحتفال على نفقة الرعاة أو مجلس النواب.

وبدأت الاحتفالية اﻷحد الماضي واستمرت حتى أمس الثلاثاء، في مدينة شرم الشيخ، وترعاها 4 جهات حكومية وهي «الاتحاد العام للغرف التجارية، ووزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية، وشركة مصر للطيران، ووزارة الشباب»، حسبما أعلن رئيس لجنة الإعلام في مجلس النواب أسامة هيكل.

ونظراً للحالة الاقتصادية التي تمر بها الدولة، نادى عدد من النواب بضرورة تحمل النواب مصاريف سفرهم وإقامتهم، حيث طالب النائب مصطفى بكري بتحمل النواب مصاريف انتقالهم.

ووصف باسم كامل، القيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان له، الاحتفالية من المنظور الاقتصادي بأنها خطوة سيئة لأن هناك مبالغة في الاحتفال، مما سيحرج الرئيس ويهز ثقة الشعب فيه.

وقال إنه في الوقت الذي تطالب فيه الدولة المواطنين بـ«الفكة» للنهوض بالاقتصاد المنهك، الحكومة والبرلمان تقوم بعقد احتفالية كبيرة ستؤثر بالفعل على الاقتصاد، متسائلا: «كيف يطالب الرئيس شعبه بترشيد الاستهلاك، في وقت حكومته وبرلمانه يقومون بالمغالاة في احتفالاتهم، الدولة لازم تكون القدوة عشان الناس تستجيب».

وطالب الدولة بالتحري في تصرفاتها وأن تتبع سياسة التقشف كما تطالب المواطنين بها، لافتا إلى أن الاحتفال كان يجب أن ينعقد في القاهرة بدلاً من انعقاده في شرم الشيخ.

وانتقد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، في بيان له ما وصفه بالبذخ الشديد للمجلس في تنظيمه احتفال «150 عام برلمان»، متسائلاً عن التكلفة المالية في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

وتابع متسائلاً: «ما الرسالة التي يريد البرلمان إرسالها للشعب بهذا الإنفاق المالي الكبير وحضور وفود 84 دولة يتحمل المجلس تكلفة ضيافتها في وقت نطالب المواطنين بالتحمل والتقشف».

ورفض استعانة المجلس برعاة للاحتفالية للإنفاق عليها، وأكد أنه لا يليق بالبرلمان المصري صاحب سلطة الرقابة والتشريع، أن يستعين بأحد لينفق على احتفالاته، موضحاً أنه بذلك سيعطي رسالة سلبية عن دور رأس المال الحاكم والمسيطر، موضحاً أن ممارسات البرلمان وغيره من مؤسسات الدولة تعطي رسالة سلبية للمواطن في وقت تزداد التحديات على البلاد.

وقال يوسف القعيد، عضو مجلس الشعب، عبر تويتر، «إن هناك أعضاء داخل البرلمان يريدون التربح من كونهم نوابا، ويسعون للاستفادة من كل المميزات داخل البرلمان، وهذا حق لهم، ولكن الدولة تمر بظروف استثنائية والوضع الاقتصادي صعب، وما زال هناك تخبط فيما يخص السياسة النقدية، داعيًا نواب البرلمان للتبرع بنفقات الحفل لدعم مبادرات لتخفيض الأسعار، وتوفير السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين”.

وانتقد يحيى القزاز، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:الاحتفالية التي نظمها البرلمان المصري في مدينة شرم الشيخ، بمناسبة مرور 150 عاما على انطلاق الحياة النيابية في مصر. وقال القزاز «العالم يحتفل بمرور 150 سنة على تأسيس البرلمان المصري في شرم الشيخ، من دفع تكاليف هذه البهرجة وشعب مصر مش لاقي ياكل».

وقدم تكتل 25 ـ 30 مذكرة التي تقدم بها أعضاؤه للمطالبة بتكفل أعضاء البرلمان بمصاريف سفرهم، وإقامتهم أثناء مشاركتهم بالاحتفالية التي ينظمها المجلس بمناسبة مرور 150 عامًا على نشأة الحياة النيابية في مصر في مدينة شرم الشيخ، وذلك حرصًا على المشاركة في الاحتفالية ونظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأثنى الدكتور على عبد العال على طلب النواب بتحمل نفقات إقامتهم في شرم الشيخ خلال الاحتفالية، وأنها مبادرة طيبة وإيجابية وتنم عن روح ذات فاعلية، مشيرًا إلى أن الأمانة تقتضي ذكر أن أول من تقدم بهذه المبادرة هو النائب مصطفى بكري.