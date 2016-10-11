﻿تغريدة القائم بالأعمال السعودي حول جان عبيد تثير الاجتهادات حول الرئاسة في لبنان

بيروت ـ «القدس العربي» : قبل سنوات كانت «تغريدة» للرئيس السوري الراحل حافظ الاسد عبر جريدة «الاهرام» المصرية كافية ليفهم المسؤولون في لبنان الرسالة ويسيروا بخيار التمديد للرئيس الياس الهراوي، ولكن «تغريدة» القائم بالأعمال السعودي في لبنان وليد البخاري حول المرشح الرئاسي الدائم جان عبيد تختلف تماماً.

فلا المملكة العربية السعودية تمارس الوصاية على لبنان كما مارستها سوريا ولا الظروف متشابهة. وليست السفارة السعودية في بيروت مقراً مشابهاً لـ»البوريفاج» أو لعنجر وليس البخاري هو اللواء غازي كنعان أو العميد رستم غزالي.

وكان القائم بالأعمال السعودي في بيروت استشهد بجملة لوزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل عن الوزير والنائب السابق جان عبيد جاء فيها «جان عبيد حكيمُنا جميعاً وحكيم وزراء الخارجية العرب»، ما أثار تفسيرات متعددة ولغطاً حول مغزى هذه التغريدة وتوقيتها في هذا الوقت بالذات الذي يستعد فيه رئيس تيار المستقبل سعد الحريري لدعم ترشيح رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون، وهل هي رسالة سعودية مدروسة إستندت إلى أقوال الأمير سعود الفيصل المعروف بوضعه «فيتو» على خيار عون؟

وبعد الاجتهادات التي حاول بعض السياسيين والاعلام البناء عليها من وراء هذه التغريدة سارع البخاري إلى حذفها «بسبب سوء تفسيرها وخروجها عن مقاصدها» كما أوضح القائم بالأعمال بعدما حاول التخفيف من وقع تغريدته الأولى بتغريدة ثانية أوضح أنها «كانت في إطار سلسلة من الأقوال المأثورة لسموّ الأمير سعود الفيصل، ولا تحتمل الكثير من الاجتهادات». ثم اتبعها بتغريدة ثالثة ورد فيها «إنَّ ما يجمع لبنان بالمملكة هو أكثر من علاقة عاديَّة، إنَّها علاقة أهل ولقد كان لبنان الوطنَ الثاني للسعوديين».

ومن المعلوم أن معارضي انتخاب عون يعوّلون على الموقف السعودي لفرملة خطوات الحريري تجاه سيّد «الرابية»، وينتظرون الكلمة الفصل من السعودية في ملف الرئاسة.

ولذلك جاءت الزيارتان اللتان قام بهما الوزير وائل ابو فاعور موفداً من النائب وليد جنبلاط إلى المملكة للوقوف على حقيقة الموقف السعودي وإبلاغ المعنيين به وخصوصاً الرئيس نبيه بري والنائب جنبلاط. لكن ابو فاعور إذا كان عاد محتاراً من زيارته الأولى فإنه في زيارته الثانية لم يعد أقل حيرة ولم يسمع من مدير الاستخبارات السعودي جواباً شافياً.

فيما لم يصدر تعليق من الرابية على التغريدة، فقد لفتت امس الجولة التي قام بها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل على كل من رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي والأمين العام لحزب الطاشناق أغوب بقرادونيان.

وأدرج التيار هذه الجولة في اطار سياسة الانفتاح واليد الممدودة، سيبدأ رئيسُه الوزير جبران باسيل جولة على الأحزاب والكتل النيابية، على أن يزور اليوم رئيسَ الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، والحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب الطاشناق. توازياً زار رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية امس عين التينة والتقى الرئيس بري بحضور نجله طوني فرنجية والمحامي يوسف فنيانوس والوزير علي حسن خليل ومستشار بري احمد البعبلبكي.

وجاءت الزيارة بعد كلام منسوب إلى رئيس المجلس امام أعضاء هيئة مكتب المجلس عن رفضه التصويت للعماد عون ولو بقي وحيداً، ما دفع بالمكتب الاعلامي للرئيس بري إلى نفي هذه التسريبات بقوله «طالعتنا صحيفتا المستقبل واللواء على صفحاتها الأولى بكلام منسوب لدولة الرئيس نبيه بري حول انتخابات رئاسة الجمهورية.يهم المكتب الاعلامي ان يوضح ما يلي: بغض النظر عن موقف الرئيس بري ، ما يعلنه هو يوم الانتخاب.ان مكتب المجلس ناقش الأمور المدعو اليها ولم يناقش موضوع رئاسة الجمهورية، من مع او من ضد عون، آملاً ان لا يحاول احد ان يتغطى بموقف الرئيس بري».