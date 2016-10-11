﻿أمير قطر والرئيس الروسي يناقشان تطورات الأزمة السورية ويبحثان حلولا لها

الدوحة ـ «القدس العربي»: عاد خط الاتصال بين العاصمتين الدوحة وموسكو ليتحرك في اتجاه بحث تطورات الملف السوري ومناقشة تداعياته والمأزق الذي وصل إليه في ظل انعدام الأفق حول حل هذه الأزمة التي طال أمدها، ليبعث من جديد الأمل بتقريب وجهات نظر الدول المحورية المؤثرة في الصراع من أجل التوصل لتسوية تنهي الصراع الدائر.

وتواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمناقشة الأوضاع في حلب بالتوافق على ضرورة إيجاد حل للأزمة السورية وتضييق هوة الفجوة التي تفصل رؤى البلدين حول هذا الملف.

وكشفت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أن «أمير قطر تلقى رسالة شفوية من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأوضاع في سوريا وخصوصا ما يجري في مدينة حلب، وضرورة إيجاد حل للأزمة السورية».

«وحسب المصدر قام بنقل الرسالة ألكسندر لافرينييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي في شؤون الأزمة السورية، وذلك خلال استقبال الأمير له في مكتبه بالديوان الأميري.

وعادت العلاقات التي تجمع البلدين إلى طبيعتها بعد فترة جفاء بسبب تداعيات الملف السوري حيث زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مطلع العام الجاري موسكو وناقش مع قيادتها عددا من الملفات المشتركة.

وكشف الشيخ تميم خلال زيارته التي كانت الأولى له «أن الدوحة تعول على موسكو لكي تلعب دورا مهما في وضع حد للكارثة التي يعيشها الشعب السوري وفي التسوية السياسية للنزاع».

ومن المرتقب أن يتم تفعيل الحوار القطري الروسي في هذا السياق لدفع المباحثات الجادة حول إيجاد تسوية للأزمة السورية في ظل الجمود الذي يعرفه هذا الملف خصوصا مع الانسحاب الأمريكي إلى القواعد الخلفية وفي ظل عدم وضوح رؤية البيت الأبيض الذي يستعد نزيله الرئيس أوباما إلى مغادرته في انتظار حلول وافد جديد عليه لتتضح توجهات واشنطن حيال الموضوع.