﻿نصر الله في حضور شخصي في ذكرى عاشوراء يحذّر من مشهد التصعيد في المنطقة… وينادي بتفاهمات مع بري وفرنجية قبل الرئاسة

بيروت ـ « القدس العربي» من سعد الياس: أطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله شخصيًا بين الحشود في المجلس العاشورائي المركزي في مجمع سيّد الشهداء خلال إحياء الليلة العاشرة من محرم.

ورأى نصر الله في كلمة أمام الجماهير « أن المشهد العام في المنطقة مشهد تصعيد وتوتر خلافاً لما كان عليه في الأشهر الأخيرة»، معتبراً « أن الأمريكيين لديهم مشروع جمع داعش في المنطقة الشرقية لسوريا.وهناك مساع امريكية لفتح الطريق أمام تنظيم داعش ليخرج من الموصل ويتكدّس في الرقّة ودير الزور وترك شمال حلب للاتراك «. ولفت إلى «أن الأمريكيين عطلوا الاتفاق مع الروس في سوريا لأنهم اكتشفوا أن ضرب جبهة النصرة سيجعل باقي الجماعات المسلحة ضعيفة ».

وقال « لا يبدو في الأفق أي مبادرات لحلول أو معالجات سياسية في سوريا ، والساحة مفتوحة أمام المزيد من التوتر والتصعيد والمواجهات «، متهماً « واشنطن والسعودية وبعض الدول الأخرى بتعطيل الحلول السياسية في المنطقة»، مؤكداً « أن المطلوب ان تُقسّم سوريا من أجل مصلحة اسرائيل».

وتطرّق نصرالله إلى الوضع في اليمن لكنه استبق الحديث والهجوم على السعودية بالقول « قرأت الأمس واليوم في بعض الصحف مقالات لبعض الصحافيين يقولون إذا صعّد السيّد في وجه السعودية يكون يخرّب وصول فرص وصول عون إلى الرئاسة. وأنا لا أفهم الربط بين الأمرين. هناك عدوان سافر في وضح النهار على صالة كبيرة والناس محتشدون، لا هو ثكنة عسكرية ولا موقع عسكري بل مجلس عزاء، والطيران السعودي قصف الصالة متعمداً وهو يعلم أن فيها قيادات سياسية وعسكرية وتعمّد الحاق أكبر قدر من الخسائر «.وقال « إذا كان بان كي مون تحدث عن الأمر فماذا تنتظرون مني ؟ أنا لست شتاماً ولا سبّاباً، وبمعزل عن الانتخابات الرئاسية، هذا ابتزاز وتوظيف سيىء. أريد أن أتحدث عن الوضع بمنطقية وموضوعية، وإذا كان الحديث بمنطق غير مقبول فهذا بحث آخر».

واضاف « في اليمن حرب منذ أكثر من سنة ونصف أرتكب فيها السعودي خطأ تاريخياً عندما ظنّ أنه يستطيع أن يحسم معركة اليمن وأن يسجل نصراً حاسماً وعظيماً خلال أسابيع.هو العقل المستكبر الذي استضعف اليمنيين وأحتقرهم ، تصوّر أن اليمنيين عندما تعلن الحرب سيسارعون إلى الهروب والاستسلام والخضوع وسيقولون للسعودي تفضل. هذا الخطأ في الفهم سببه هذا العقل. على مدى أكثر من سنة ونصف حرب ضروس على الشعب اليمني، مستشفيات مساجد مقابر أسواق مدن قرى سفن، هل هناك شيء لم يقصف في اليمن؟ ولكن اليمنيين صمدوا مع الصمت الدولي»، وختم آملاً « أن تتحوّل مجزرة صنعاء إلى وسيلة لإيجاد خاتمة للحرب في اليمن وعلى السعودية أن تقتنع أن لا أمل لها بالانتصار في هذه المعركة ، وأن يعود الحكام في السعودية إلى عقولهـم ».

وعن الملف اللبناني رأى « أن البلد دخل في مسار سياسي إيجابي في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، وهذا التحول الذي يتحدث عنه أن الحريري قد يعلن دعمه لترشيح عون، نحن بطبيعة الحال مع أي تحولات سياسية إيجابية توصل الاستحقاق الرئاسي للنتيجة المرجوة نؤيدها ونرحّب بها، ونعترف لمن يملك هذا التحول بالشجاعة.وهنا أدعو حلفاءنا وأصدقاءنا للعودة إلى الحكومة مقابل الالتزام بالميثاقية والشراكة.كما أدعو إلى العمل بجدية لفتح أبواب مجلس النواب على المستوى التشريعي ».

واضاف « نصل إلى موضوع الرئاسة: منذ اليوم الأول خيارنا واضح وقبل عامين وفي مثل هذه الليلة أعلنت أننا بشكل واضح وعلني دعمنا لعون. وأخذنا خياراً أن لا نذهب للجلسات اذا لم يصل مرشحنا وهذا حقنا القانوني وفتح علينا سيل من الاتهامات، وسيبقى حتى انتخاب الرئيس أننا نعطل الانتخاب «.

وتابع « أخذنا قراراً من سنتين أن لا نكون مضغوطين لهذا الاتهام. الآن وصلنا إلى المسار الجديد، قبله تعرّضنا للكثير من الضغوط وقالوا لنا أنتم بسبب عدم ذهابكم للمجلس عطلتم الرئاسة ومجلس النواب وأجهزة الدولة، ونحن لم نبدّل موقفنا. هناك أناس يعملون للاستفادة من التطورات الرئاسية لحصول فتنة بين الحزب والتيار الوطني الحر وبين الحزب وحركة أمل وبين الحزب والمردة، ولا يهتمون بوصول الرئيس. قيل وكتب في الصحف أن الخطاب المتكرر من حزب الله بتأييد عون يستفز السعودية والمستقبل، فسكتنا، وعندما سكتنا قالوا عندما أصبحت القصة جدية سكت الحزب. نحن أهل الصدق والوفاء وأهل الالتزام بالموقف. هكذا كنا وهكذا سنبقى ».

وختم نصرالله سائلاً « إذا انسحب فرنجية هل ستحصل انتخابات رئاسية؟ قبل إعلان الحريري ترشيحه لعون هذا الكلام لا معنى له. هم يريدون مشكل بيننا وبين حلفائنا. من يريد ومن لا يريد ان غداً لناظره قريب وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. المطلوب حوارات لإيجاد تفاهمات والمساعدة على انجاز هذا الاستحقاق. بين المستقبل والتيار تفاهم وليس صفقة. وجزء من هذا التفاهم انتخاب عون كمرشح قوي للرئاسي وفلان كمرشح قوي لرئاسة الحكومة. فما المانع من في إقامة تفاهمات مع الرئيس بري وفرنجية وبقية الحلفاء ؟ الاتفاق لا يضر ونحن جميعاً اذا تفاهمنا وأزلنا الهواجس هذا سيدفع الأمور إلى الأمام، اللبنانيون مطالبون ببذل الجهود للتفاهم والتلاقي لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع ويبدأ التحضير للانتخابات النيابية».