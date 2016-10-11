﻿برنامج الصحة النفسية: %30 «من سكان غزة يعانون» من أعراض كرب و%10 في حاجة لتدخل نفسي مختص

غزة – «القدس العربي»: أعلن مركز مختص في قطاع غزة بقضايا «الصحة النفسية» أن الحروب الإسرائيلية الثلاث الأخيرة على القطاع، خلفت آثارا نفسية «بالغة القسوة على سكانه، وأن % 30 من مجملهم عانوا من أعراض «كرب» ما بعد الصدمة وأن%10 ما زالوا بحاجة إلى التدخل النفسي المتخصص.

وذكر برنامج غزة للصحة النفسية في تقرير له أصدره بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، أن هذه الذكرى تحل بينما تعاني فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص من استمرار في تدهور الأوضاع السياسية والإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون. وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر بممارساته وانتهاكاته المختلفة وتشديد الحصار الخانق على غزة، الأمر الذي يزيد من معدلات الفقر والبطالة والتقييد على حرية الحركة مما يؤدي إلى العديد من أشكال المعاناة النفسية والمشاكل الأسرية والعنف المجتمعي.

وأوضح البرنامج المختص في تقريره أن الفئات المهمشة خاصة النساء والأطفال والضحايا ممن فقدوا أحباءهم أو منازلهم بعد الحرب مباشرة، هم من أكثر الفئات التي تتأثر بهذه الأوضاع الصعبة. وقال إنه وضع خطة تدخل منظمة بعد الحروب الثلاث الأخيرة على غزة وبعد عدوان عام 2014 بشكل خاص، وشكل العديد من الفرق الميدانية التي نظمت خلال التسعة أشهر التي تلت الحرب بـ 4300 زيارة منزلية لجميع مناطق قطاع غزة المتضررة مع إعطاء الأولوية لأهالي الشهداء ثم الجرحى ثم أصحاب المنازل التي دمرت كلياً أو جزئياً.

وقال إنه تم تنسيق ذلك مع مؤسسات حقوق الإنسان في غزة، وإنه خلال هذه الزيارات تم تقديم خدمات لأكثر من 22000 من المستفيدين منهم حوالي 13000 مستفيد بشكل مباشر، وقدمت مساعدات لحوالى 1400 حالة تم تحويلها إلى العلاج النفسي المتخصص في مراكز البرنامج المختلفة، منهم 46% من الأطفال.

والجدير بالذكر أن عدد سكان قطاع غزة الذي تعرض لثلاث حروب إسرائيلية شرسة في غضون6 سنوات، يبلغ نحو مليوني مواطن.

وأوضح البرنامج أنه صاحب هذا العمل العديد من النشاطات التكميلية مثل برامج التوعية والتثقيف المجتمعي، عبر وسائل الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع وتدريب الكوادر العاملة في مجال الصحة النفسية والعمل المجتمعي والتربية والمرأة والطفولة وحقوق الإنسان. وأكد في هذه المناسبة على أهمية وضرورة استعداد المجتمع الفلسطيني لأية أزمات في المستقبل، والبقاء على حالة التأهب والجهوزية لدى العاملين في المجال لتقديم الإسعاف النفسي الأولي عند الضرورة. وشدد على ضرورة حماية الشعب الفلسطيني من أي عدوان قادم وضرورة الضغط على إسرائيل لإلزامها باحترام حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي أثناء الحرب، كما نصت عليه اتفاقيات جنيف الدولية، وأهمية رفع الحصار المفروض على غزة لما له من نتائج وآثار سلبية على الوضع النفسي للسكان في القطاع.

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته بـ «تقديم الدعم الكافي للخدمات التي تعنى بالجانب النفسي والاجتماعي ليس فقط وقت الأزمات ولكن وما بعدها أيضاً».

وأشار إلى أن العديد من الأزمات يدوم تأثيرها النفسي لفترة طويلة من الوقت، وأنه لا يتوقف تأثيرها بانتهاء الحدث الصادم حسب ما أثبتته الدراسات والأبحاث التي قام بها برنامج غزة للصحة النفسية في العام 2013 .

وأوضح برنامج غزة للصحة النفسية أن تحقيق السلامة النفسية للإنسان، لا يمكن أن يتم بمعزل عن عيشه بكرامة واحترام لحقوقه الإنسانية ومن ضمنها حقه في الحرية وإنهاء الاحتلال والعيش الكريم، وحقه في تلقي كافة أشكال الدعم والمساندة النفسية والاجتماعية في الوقت والشكل المناسبين.