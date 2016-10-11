بن كيران: سأبدأ مشاوراتي مع الأحزاب السياسية في أقرب فرصة

الرباط – «القدس العربي»: استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أول من امس الاثنين، في القصر الملكي بمدينة الدار البيضاء، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.

وقال بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة ان هذا الاستقبال جاء بناء على منطوق الفصل 47 من دستور المملكة، الذي ينص على اختيار الملك لرئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات التشريعية.

وتصدر حزب العدالة والتنمية الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الجمعة 7 تشرين الاول/ اكتوبر الجاري بحصوله على 125 مقعداً من بين 395 مقعداً.

وقال عبد الإله بن كيران، بعد تعيينه رئيساً للحكومة، إن «الملك أعاد تعييني على رأس الحكومة، وأتمنى النجاح في هذه المهمة» واضاف «سأبدأ مشاوراتي مع الأحزاب السياسية في أقرب فرصة من أجل تشكيل هذه الحكومة التي أتمنى أن نوفق فيها جميعاً».

وتوجه بن كيران مباشرة الى الرباط حيث ترأس اجتماعاً للامانة العامة لحزبه ناقش الخطوات التي سيتخذها خلال الأيام المقبلة وقال بلاغ صدر بعد الاجتماع ان الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية نوهت بـ»وعي الشعب المغربي وتفاعله مع اللحظة التاريخية»، موجهة «الشكر للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم للوائح الحزب».

وقالت إن «انتخابات السابع من أكتوبر كانت محطة مضيئة تعكس إصرار المغاربة، جميعاً، تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، بعزم وثبات، على مواصلة مسيرة البناء الديمقراطي والاستثناء المغربي».

وشددت على «حرص الملك محمد السادس على تفعيل مقتضيات الدستور، وتفعيل المنهجية الديمقراطية» مؤكدة أن الحزب سيواصل نهجه القائم على وضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، والتوجه نحو المستقبل تعزيزاً للمكتسبات، وتحصينا لها، ومواصلة لأوراش الإصلاح، وفق الصياغة التي لم تغفل التنصيص على أن ذلك هو «تحت التوجيهات السامية للملك .. في إطار روح التوافق والتعاون».

واذا كانت اعادة تكليف بن كيران برئاسة الحكومة امراً متوقعاً، فإن هذا التكليف، الى جانب تفعيل المنهجية الديمقراطية، جنب حزب العدالة والتنمية ازمة كانت ستقع لو ان العاهل المغربي، وهو ما يسمح به الدستور، اختار شخصية اخرى من الحزب نفسه لرئاسة الحكومة، في ظل تحليلات كانت تقول ان العرف بالمغرب ان لا تتولى شخصية حزبية رئاسة الحكومة لولايتين، كما ابرزت هذه التحليلات ما وقع من احتكاك بين بن كيران والقصر والتسريبات عن غضبة ملكية على بن كيران.

وفتح تكليف بن كيران برئاسة الحكومة الباب لقراءة احتمالات ما بعد التكليف، وهي حلقة اساسية في مسلسل الانتخابات المغربية بحكم الخارطة البرلمانية التي اعطتها الانتخابات، فحزب العدالة والتنمية فاز ب125 مقعداً أي انه يحتاج لـ73 مقعدا لتامين نصاب أغلبية لحكومته. واول الاحتمالات، وان كانت ضعيفة بحكم بنية وتركيبة الاحزاب المغربية، هو فشل بن كيران في تأمين النصاب وهو ما سيدخل المغرب في ازمة، اذ ان الدستور المغربي 2011 لم يلحظ هذه الحالة، اي انه لم يشر الى تكليف شخصية من الحزب الثاني (اسبانيا مثالاً).

وسيكون الخروج من هذه الأزمة باعادة الانتخابات او بتعديل الدستور وهذا مكلف للخزينة ومكلف للحياة السياسية كما ان النظام الانتخابي المغربي لن يعطي نتيجة مختلفة إلا من ناحية العدد.

لذلك كل الاهتمامات تذهب نحو تركيبة أغلبية الحكومة الجديدة لعبد الاله بن كيران، التي لن يكون من بينها بالتأكيد غريمه حزب الاصالة والمعاصرة، والاتصالات انطلقت منذ امس الثلاثاء، واجتماعات الهيئات القيادية للاحزاب المحتمل مشاركتها مستمرة، وتقول مصادر حزب العدالة والتنمية ان بن كيران، بحكم التقليد، سيبدأ مشاوراته مع الاحزاب التي كانت تشاركه بحكومته الاخيرة وهي التجمع الوطني للاحرار (ليبرالي 37 مقعدًا)، والحركة الشعبية (ليبرالي وسط 27 مقعدًا)، وحزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي المغربي سابقاً 12 مقعداً) ليكون اغلبية بـ201 مقعد.

بالنسبة للحركة الشعبية فان طبيعة هذا الحزب (محافظ تقليدي) لا تساعده على الابتعاد عن مقاعد الحكومة فهو المشارك في مختلف الحكومات منذ ستينيات القرن الماضي. وما هو مؤكد ايضاً ان يكون حزب التقدم والاشتراكية، أحد الأضلاع الأساسيين في التحالف الحكومي المقبل، وفاء للوعد والعلاقة التي جمعت بين حزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، حيث قررا قبل الانتخابات أنهم معا، سواء في الحكومة أو في المعارضة وتحمل الحزب الكثير ثمناً لوفائه لتحالفاته.

ويقول كريم التاج عضو المكتب السياسي للحزب التقدم والاشتراكية ان مغرب اليوم محتاج لتحالف بين حزب العدالة والتنمية واحزاب الكتلة الديمقراطية وهي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (20 مقعداً) وحزب التقدم والاشتراكية مع الانفتاح على أحد الأحزاب الأخرى من أجل أغلبية مريحة (الاحرار او الحركة) ، لأني أعتقد أن هذا الأمر سيخدم مصلحة الوطن».

إلا ان العلاقة التي سادت بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للاحرار خلال مشاركة هذا الاخير بالحكم (2013- 2016) كانت ممزوجة بالتوتر وعدم الثقة وهجومات متبادلة، منذ بدأت المفاوضات لهذه المشاركة الى الانتخابات المحلية والجهوية (4 ايلول/ سبتمبر 2015) وتحالف التجمع مع الأصالة والمعاصرة في عدد من الجهات وهو ما يفسح المجال لحزب الاستقلال، اعرق الاحزاب المغربية (محافظ 46 مقعدا) شريك العدالة والتنمية بحكومة بن كيران الاولى (2012 -2013) ورغم شراسة المعركة التي خاضها حزب الاستقلال ضد بن كيران قبيل او بعد خروجه من الحكومة، الا ان خطابة عرفه تغييرات اساسية حيث تبينت له هشاشة تحالفه السياسي مع الاصالة والمعاصرة التي ادى الحزب ثمنها باهظاً، ازمة داخلية وخسارة في الانتخابات المحلية.

وتتحدث الاوساط الحزبية عن توجه عام داخل حزب الاستقلال في اتجاه قبول التحالف مع حزب العدالة والتنمية في تشكيلة الحكومة الجديدة الا انه يسعى لتحقيق مكاسب سياسية مثل تولي الأمين العام للحزب حميد شباط رئاسة مجلس النواب، وحصوله على وزارات بعينها مثل وزارة الصحة ووزارة التجهيز ووزارة المالية، التي ارتبطت لسنوات باسم الحزب.

وكيفما كان قرار اللجنة التنفيذية للحزب فإن لمجلسه الوطني القرار الأخير، سواء في قبول الدخول إلى التحالف الحكومي أو البقاء في مقاعد المعارضة وان كانت مجموعة من الأسماء التاريخية في الحزب تدفع بقرار قبول التحالف مع بن كيران مثل الأمينين العامين السابقين محمد بوستة وعباس الفاسي، إضافة إلى حمدي ولد الرشيد الذي يعتبر من النافذين داخل الحزب.

ويبقى الاسبوع المقدم حاسما في مؤشرات التحالف الحكومي القادم، حيث يعقد مجلس النواب جلسة يوم الاثنين القادم لانتخابات هيئاته ومن بينها الرئيس وساد بالمغرب عرف ان تتولى الرئاسة شخصية من الحزب الثاني بالاغلبية.

وقال علي السيجاري، أستاذ القانون العام في جامعة أكدال في الرباط، بأن «حزب العدالة والتنمية سينفتح على كل الأحزاب باستثناء حزب الاصالة والمعاصرة، الذي يظل خارج دائرة اهتماماته، اذ ‘كيفما كانت المتاجرة والمقايضة السياسية للانتخابات، فإن العداوة بين «الاستقلال» والعدالة والتنمية مثلاً تبقى مجرد سحابة صيف عابرة”.

وأوضح السيجاري، أن كل الأحزاب تسعى للدخول إلى الحكومة لأنها تعطيهم فرصة لإصلاح الأوضاع وتلميع صورتهم لدى الرأي العام، حيث أن ”لا أحد يفكر في المعارضة لأنها لا تسمن ولا تغني من جوع، بالعكس كل الأحزاب التي كانت تتموقع في المعارضة أصيبت بنزيف ”انتخابي” حاد، وكلما فشلوا بحثوا عن شرعية السلطة ولو رمزيا، عكس حزب العدالة والتنمية الذي استفاد من قوة وتنظيم مناضليه ومن أصوات الشعب ووسع من قاعدته الانتخابية، واستفاد أيضا من استقلاليته عن الدولة، فهو الحزب الوحيد الذي كَوَّن استقلاليته، وانتفض أكثر من مرة على الدولة”.

وقال السيجاري إن ”الأحزاب الأخرى فقدت مشروعيتها، ولا تقبل الفشل وتبتعد عن الانتقاد الذاتي ”autocritique»، في الوقت الذي تأخذ فيه الدولة نوعاً من الحذر من العدالة والتنمية لأنه بات حزباً منتخباً من طرف الشعب.