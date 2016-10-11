﻿وزير الأوقاف المصري ينفي شائعات حول إغلاق جامع الحسين أثناء الاحتفالات بذكرى عاشوراء

القاهرة ـ «القدس العربي»: نفى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مساء أمس الأول، ما تردد حول إغلاق مسجد الحسين بسبب احتفالات للشيعة يوم عاشوراء.

وقال في تصريحات تلفزيونية إن أخطر ما تواجهه مصر حاليًا هو التوظيف السياسي للدين وللطائفية والمذهبية، موضحًا أن مسجد الحسين مفتوح للصلاة، إلا أن هناك أشياءً ممنوعة لا يمكن السماح بها مثل وجود أي أشكال طائفية. وأكد أن هناك إجراءات حاسمة وانتشارا أمنيا مكثفا لمحاسبة أي خارج عن التعليمات.

وقال الشيح جابر طايع، رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، إن الوزارة لن تغلق أي مسجد وإن جميع المساجد تعمل بشكل عادي، ولم يرد قرار من وزير الأوقاف بغلق أي مسجد، محذرًا يى شخص من المساس بالمساجد أو توظيفها سياسيًا أو حزبيًا أو مذهبيًا، وإن الوزارة تلتزم بالقانون ومنهج الأزهر الشريف. وتابع أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات طائفية، لا في ذكرى عاشوراء أو غيرها، وأن أي محاولات لاستعراضات طائفية، خاصة في مساجد «آل البيت» ستواجه بكل حسم وبالقانون.

وكان الدكتور سمير صبري، المحامي في النقض والدستورية والإدارية العليا، أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والداعية الشيعي أحمد راسم، صاحب موقع النفيس الإخباري، لإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية في مصر.

وقال شكري الجندي عضو اللجنة الدينية في مجلس النواب، إن موقع أحمد راسم النفيس والمواقع الشيعية لا تمت للإسلام بصلة، ويجب وقف بثها لأنها عبارة عن مواقع ممولة من الخارج، ولها دور محدد تحاول أن تصل إليه، وبالتالي لا يجب السكوت عن مثل هذه المواقع. وأضاف أن مخابرات دول عالمية تقف وراء هذه المواقع التي تحرض على التشيع في مصر، وتسعى للتحريض ضد الإسلام، وتحاول أن تضرب ديننا الإسلامي بكل الطرق. وأكد أن الأزهر الشريف مرجعيتنا الوحيدة، ولا يجوز لأي مسلم أن يتلقى أي معلومات أو نصائح أو فتاوى دينية من مثل هذه المواقع.

وأكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن المواقع الشيعية أو التي يقودها قيادات شيعية تخدم مصالح إيران، وتبث مضامين إعلامية تتضمن هجومًا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا ضرورة تقديم بلاغات ضد هذه المواقع.

وأضاف أن هناك ضرورة لغلق جميع المواقع الشيعية، من خلال تقديم بلاغات إلى النيابة تتضمن المضامين المحرضة، موضحًا أن موقع أحمد راسم النفيس يبث أخبارًا تهاجم الصحابة، وهذا يخالف الشريعة الإسلامية. وأوضح أنه حال تقديم بلاغات للنيابة حول تلك المواقع الشيعية، ستساهم هذه الخطوة بشكل كبير في غلق كل هذه المواقع، حيث أن القانون لا يسمح بالهجوم على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يعد ازدراءً للأديان.

كما قامت الائتلافات والتيارات السلفية بمعركة ضد الشيعة، معلنين تدشين حملات لمنع احتفالاتهم في تلك المناسبة، فيما اتهمت قيادات شيعية السلفيين باختراق موقعهم ومحاولة غلقها قبل ساعات من عاشوراء.

وكشف الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، أن التيار السلفي والائتلافات السلفية، قامت برصد دقيق لتحركات الشيعة في يوم عاشوراء، ورصد إلكتروني لمواقع وصفحات الشيعة، لمعرفة أي إعلان عن تحركات أو تجمعات شيعية، أو الإعلان عن أي فعاليات في المساجد.

وأضاف أن الائتلافات السلفية رصدت المساجد المتوقع ذهاب المتشيعين إليها، وذلك لكشف مخططاتهم وفضح أفعالهم، وتوثيقها بالصور والفيديو، خلال احتفالات عاشوراء، حتى تكون أدلة عليهم يتم تقديمها للجهات المعنية، مثل الأزهر والشرطة، أو رفع دعاوى قضائية ضدهم.

كما أعلن سامح عبد الحميد، أن ائتلافات سلفية رصدت المواقع الشيعية التي تتضمن هجوما على الصحابة بجانب القنوات الشيعية، وأنهم سيتقدمون بطلب إلى الجهات المعنية للمطالبة بغلق تلك المواقع.

وأشار الداعية السلفي أن الائتلافات السلفية تقوم برصد إلكتروني لكافة المواقع الشيعية التي تتضمن سبابا للصحابة وتسعى لنشر الفكر الشيعي في مصر، لما يشكله هذا الفكر من خطورة كبيرة على الدولة المصرية.

وفي الوقت ذاته وصف الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوه السلفية، الشيعة بأنهم شر أهل البدع، وعلى المسلمين السنة ألا يتابعون فضائياتهم، ولكن في الوقت ذاته أكد أنه لا يجوز تكفير الشيعة إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع قبْل تكفير المعين.

ورد في فتوى له على الموقع الرسمي للدعوة السلفية على سؤال ورده وكان نصه: «نعلم جميعًا ما عليه الشيعة مِن الضلال والفساد، ويفعلونه من بدع منكرة في «عاشوراء» وغيرها مما يشوهون به صورة أهل الإسلام، ولكن ما أريد معرفته هو الدكتور «ياسر برهامي» ذكر أن الشيعة كفار بالنوع، وليس بالعين وأن أقوالهم كفرية، لكنهم لا يكفرون إلا بعد قيام الحجة عليهم؛ هذا أولاً».

وفي المقابل اتهم أحمد راسم النفيس، القيادي الشيعي، الائتلافات السلفية بمحاولة ضرب موقعه الإلكتروني واختراقه لغلقه قبل حلول ذكرى عاشوراء. وقال النفيس في بيان له :» تم الآن ضرب موقع النفيس من قبل التحالف السلفي الصهيوني، ولكن تم استرداده مرة أخرى».

وفي السياق ذاته، اتهم عماد يوسف قنديل، القيادي الشيعي، السلفييين بالتضليل، ومحاولة تشويه الشيعة، وقال في تصريح له نشره عبر صفحته:» التضليل والزيغ السلفي من الحجج الساطعة».

وفي سياق آخر، كشف الكاتب الصحافي خالد صلاح مخططات الشيعة لدخول مصر واستعمالها المذهب الديني لسلاح سياسي لتقسيم الدولة المصرية.

واستضاف في برنامجه «على هوى مصر» الذي يذاع على فضائية النهار one، ناصر رضوان القيادي السلفي مؤسس ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت، وإسلام الرضوي المتحدث باسم الشيعة في مصر، للحديث عن مخططات الشيعة في مصر.

واعترض إسلام الرضوي، المتحدث باسم الشيعة في مصر، على ما ذكره الكاتب الصحافي خالد صلاح ضد الشيعة ونيتهم في التوغل داخل مصر، قائلًا «حضرتك منحاز بشدة جدا وهذا خلاف للمهنية»، الأمر الذي جعل خالد صلاح يرد «طبعا لازم أنحاز علشان أنا سني يخاف على بلاده من الانشقاق والتمزق ويرى ما حدث في اليمن ولبنان والعراق وسوريا ويخاف على بلاده».

وأضاف أنه من الواضح أن مصر تشارك في العدوان على اليمن الذي تقوده السعودية، زاعما أن الشيعة في اليمن متمثلون في «الحوثيين» لم يتلقوا أي تمويلات من إيران.

وأوضح المتحدث باسم الشيعة، أنه وُلد سنيا وليس شيعيا، وكان والده سنيا قبل أن يتشيع، لكنه خيّره وهو صغير بين المذهبين، وقدم له كتبا سنية وشيعية، فاختار هو الشيعية لأنه وجد الحق فيها، حسب ادعائه.

وأشار إلى أن أعداد الشيعة في مصر تصل إلى 3 ملايين، وحسب مركز ابن خلدون في سنة 1996 كانت أعدادهم داخل الدولة 750 ألف شيعي، لكن هذه الأعداد لا خطورة منهم على مصر أو أي دولة.

وقال ناصر رضوان القيادي السلفي، ومؤسس ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت، إن عدد الشيعة في مصر لا يرقى أن يكون أقلية، حيث لا يكمل عددهم الثلاثة آلاف شخص في الدولة، مشددا على أن ولاءهم لإيران وليس مصر. وأكد أن الشيعة يكفرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، وهذا منبع الفتن، فيما رد المتحدث باسم الشيعة عليه قائلًا: «نحن لا نكفر الصحابة، لكن هناك صحابة أخطأوا بحكم القرآن الكريم، والصحابة ليسوا معصومين ومنهم من يخطىء و يصيب».

وأكد أن الشيعة هم الذين يتبنون الجماعات الإرهابية التكفيرية، وهم من صنعوا تنظيم داعش، متهما إسلام الرضوي ووالده بقتل السادات والهروب إلى اليمن، مؤكدا وجود قضايا ضدهم في هذا الأمر. ووصف التمدد الشيعي بمرض «الإيدز» الأمر الذي جعل متحدث الشيعة يرد منفعلا: «وأنتم سرطان وإيدز، وأرجو أن يكون لسانك أنضف من كده»، فيما رد رضوان: «وأسوأ من الإيدز كمان، لأن سب الصحابة وأمهات المؤمنين أسوأ من الإيدز».