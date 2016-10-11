﻿تصاعد حدة التوتر بين روسيا وفرنسا بعد تلويح باريس باللجوء للجنائية الدولية

باريس ـ «القدس العربي»: يبدو أن العلاقات الفرنسية الروسية تمر بمرحلة حرجة بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديميتر بوتين إلغاء زيارة له لباريس كانت مقررة في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي. وتصاعدت حدة التوتر بين البلدين منذ أيام على خلفية الملف السوري، خصوصا بعد المواجهة النارية بين البلدين في مجلس الأمن الأسبوع الماضي بعدما استخدمت موسكو حق النقض على مشروع القرار الفرنسي من أجل التوقيع على هدنة فورية في حلب وفي المقابل استخدمت كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية حق النقض ضد مشروع القرار الروسي.

وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قد شكك الأحد الماضي في جدوى وأهمية زيارة بوتين لباريس في حال لم يتم مناقشة الملف السوري وهو ما رفضته موسكو. وفي بيان صادر عن قصر الايليزيه، أكدت الرئاسة الفرنسية أن «بوتين لن يأتي إلى باريس الأسبوع المقبل بعدما رفض أن تقتصر محادثاته مع الرئيس، فرانسوا أولاند، على الشأن السوري ». كما أن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت كان قد صرح أيضا أن الزيارة لن تكون جلسة للمجاملات، بل ستطرح فيها كل المواضيع وخصوصا «الخلاف الكبير بيننا حول سوريا ».

ويبدو أن الزيارة لم تكن محسومة منذ أيام واستمرت الاتصالات بين البلدين حتى يوم الثلاثاء صباحا وتضاربت الأنباء عن الجهة التي قررت إلغاء الزيارة، هل هي روسيا أم فرنسا، علما أن السفير الروسي لدى فرنسا ألكسندر أورلوف كان أكد لوسائل الإعلام الفرنسية قبيل ساعات فقط من قرار إلغاء الزيارة أن الرئيس الروسي «لا يزال يرغب بزيارة باريس للحديث عن المواضيع الصعبة، ولا ينوي تأجيلها». وزيارة بوتين كانت مقررة منذ أشهر وكان سيفتتح كاتدرائية روسية جديدة، ويزور معرضا فنيا روسيا في باريس.

معركة شد الحبل بين روسيا والغرب مستمرة

وعن انعكاسات هذا الشد والجذب بين موسكو والغرب على الأرض في الملف السوري، اعتبر الإعلامي والمحلل السياسي مصطفى طوسة أن « الأزمة السورية هي أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى توافق دولي و تظافر للجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي. فهذا التوتر بين العاصمتين، والذي يجري في ظل غيوم حرب باردة بين روسيا و الولايات المتحدة من شأنه أن يعطي الغلبة للحل العسكري » وأضاف أن التوتر بين الغرب وموسكو يمكن أن تكون تداعيات له سلبية أخرى حول ملفات لا تقل أهمية وخصوصا « الحرب الدولية علي الإرهاب، وبالدرجة الأولى تلك التي تقودها المجموعة الدولية لمحاولة القضاء على داعش. فالأوضاع الميدانية في سماء سوريا و العراق يمكن أن تتمخض عن انزلاقات خطيرة. فلا ننس ان طائرات فرنسية و أمريكية و روسية تنشط حاليا في المنطقة لمحاولة اصطياد عناصر داعش و القضاء عليهم».

كما أن التنسيق العسكري الثنائي بين موسكو وواشنطن قد توقف منذ أكثر من أسبوع، بعد اتهامات للطيران الروسي بقصف قوافل محملة بالمساعدات الإنسانية إلى حلب، وبالتالي فأي اصطدام أو حادث فوق الأجواء السورية بين روسيا والولايات المتحدة قد يؤدي إلى اشتباكات عسكرية خطيرة.

التلويح بجر دمشق وموسكو أمام الجنائية الدولية

تأتي هذه التطورات بعدما صعدت باريس من لهجتها على خلفية إجهاض مشروع قرارها في مجلس الأمن من طرف روسيا، وتعهدت بمواصلة جهودها الديبلوماسية والسياسية من أجل ايجاد حل للأزمة السورية خصوصا ما يتعلق بالضغط على موسكو بسبب تواصل قصف الطيران الحربي السوري والروسي للمدنيين في حلب. ولوحت باريس باللجوء للمحكمة الدولية وفتح تحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب، وهو ما يعتبر تهديدا مباشرا أيضا لموسكو.

ويتهم الغرب منذ مدة النظام السوري بتورطه في ارتكاب مجازر وجرائم حرب في سوريا، لكنه لم يكن يوجه اتهامات مباشرة لحليفته روسيا، لكن الرئيس الفرنسي وجه انتقادات لاذعة قبل يومين لموسكو وأكد أن باريس تريد معرفة الحقيقة، واتهم صراحة روسيا بأنها « شريك لنظام الأسد في قصف المدنيين »، كما دعا إلى « تحديد المسؤوليات من خلال تحقيق دولي»، وكان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت أكد أن بلاده ستدعو الجنائية الدولية للبدء في «التحقيق في ارتكاب النظام السوري جرائم حرب في سوريا، بمساعدة الطيران الحربي الروسي». وجدير بالذكر أن باريس ستجد عقبة كأداء لجر النظام السوري للمحاكمة أمام الجنائية الدولية لأن سوريا لم توقع على «اتفاقية روما» وبالتالي فهي غير ملزمة لها في القانون الدولي، لكن يبقى هناك حل آخر في هذه الحالة وهو قرار ملزم من مجلس الأمن، لكن روسيا ستقف في وجهه أيضا عبر استخدام حق الفيتو خصوصا أنها معنية بهذه المساءلة وقد تترتب عنه متابعات قضائية دولية ضدها.

وعن هامش الربح والخسارة في هذه المعركة بين روسيا وفرنسا، فيؤكد المحلل السياسي مصطفى طوسة أن هذه الأزمة « ستزيد من عزلة موسكو دوليا مما سيجرها باتخاذ مواقف أكثر تشنجا وأكثر عدائية تجاه منافسيها الأطلسيين. أما فرانسوا أولاند فهو رابح على المستوى المعنوي والأخلاقي لأنه قال الحقيقة المرة لبوتين».

انقسام الطبقة السياسية الفرنسية

وفيما يلتف الحزب الاشتراكي الحاكم حول موقف الرئيس الفرنسي ويشيد بموقفه الحازم في الأزمة السورية تجاه النظام السوري وروسيا، تتعالى أصوات في حزب اليمين بين تيار مؤيد وآخر معارض للموقف الفرنسي. فهناك تيار يدعو إلى ضرورة الحوار مع موسكو باعتبارها شريكا مهما مع الاتحاد الأوروبي وتيار آخر يعتبر أن روسيا تجاوزت كل الخطوط الحمراء.

وانتقد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي فرانسوا أولاند وحمله جزءا من المسؤولية في ما يحدث في سوريا قائلا «ما يحدث في سوريا جريمة، لكن هذا نتيجة عجزنا منذ أربع سنوات، ورفضنا الحوار مع بوتين وبشار الأسد»، ودعا ساركوزي إلى ضرورة الحوار مع الرئيس الروسي، كما اقترح «ضم روسيا إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، مقابل رفع العقوبات الأوروبية عليها».

أما ألان جوبيه، المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة فقد صعد من لهجته ضد روسيا وأكد أن «النظام السوري يرتكب مجازر ضد شعبه بمساعدة روسيا، ولو كنت رئيسا، لأخبرت بوتين ما تقترفه طائراته من جرائم ضد المدنيين السوريين».

أما حزب الخضر فقد طالب منذ أيام الرئيس الفرنسي بإلغاء زيارة فلاديمير بوتين، وقال يانيك جادو، أحد قيادات الحزب والمرشح للانتخابات الرئاسية « حلب تذبح كل يوم وبعض السياييين في فرنسا يريدون التعاون مع روسيا. لا أريد أن نخوض حربا في حلب ضد روسيا وبشار الأسد، لكن علينا أن نقف موقفا حازما، ونعبر عن رفضنا لسياسة بوتين وذلك عبر إلغاء زيارته».