﻿الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط والدولار يسجل أعلى مستوى في 11أسبوعا وسط مراهنات على رفع الفائدة في ديسمبر

لندن – رويترز: سجل الدولار أعلى مستوى له في 11 أسبوعا أمس الثلاثاء، مع زيادة المستثمرين مراهناتهم على رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قبل نهاية العام، في حين تنامت الشكوك بشأن فرص فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية 0.6 في المئة إلى 97.475 وهو أعلى مستوى منذ أواخر يوليو/تموز. وقال تجار ان اليوان الصيني واصل النزول ليسجل مستوى جديدا هو الأدنى في ست سنوات، بعد أن حدد البنك المركزي سعرا استرشاديا أقل، معززا التوقعات في السوق بان تسمح السلطات في الصين بمزيد من الانخفاض للعملة بما دفع المستثمرين إلى الإقبال على شراء الدولار.

ونزل الدولار النيوزيلندي أكثر من واحد في المئة ليسجل 0.7058 دولار أمريكي، وهو أقل مستوى منذ أواخر يوليو، بعد أن أكد مسؤول من البنك المركزي على الحاجة لخفض آخر لسعر الفائدة لرفع معدل التضخم. من جانبه نزل الجنيه الإسترليني عن 1.23 دولار أمس بعدما أشار عدد من كبار المسؤولين والمستثمرين إلى احتمال حدوث المزيد من موجات الانخفاض في السوق التي مازالت تعاني من صدمة بعد الهبوط المفاجئ للعملة بنسبة 10 في المئة يوم الجمعة الماضي.وباتت الجلسات الأربع الأخيرة هي الأسوأ للإسترليني منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو/حزيران. وحذر مايكل ساوندرز، المسؤول في بنك إنكلترا المركزي، من أن يؤدي الخروج «الصعب» إلى انخفاض حاد في نمو الاقتصاد البريطاني.

وبعد تماسكه 24 ساعة انخفض الجنيه الإسترليني 0.8 في المئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.2260 دولار ليدفع مؤشر بنك إنكلترا المرجح بالتجارة إلى أدنى مستوياته في نحو ثماني سنوات عند 74.0 .

وتراجع الإسترليني أيضا نحو 0.3 في المئة أمام العملة الأوروبية الموحدة إلى 90.32 بنس لليورو.