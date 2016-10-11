﻿سنغافورة تغلق فرعا لبنك سويسري مرتبط بالإمارات وتُغَرِم آخرين بسبب أنشطة غسل أموال

سنغافورة/زوريخ – رويترز: أغلق البنك المركزي في سنغافورة أمس الثلاثاء ثاني أكبر بنك سويسري في البلاد، وفرض غرامة علي بنكي «دي.بي.إس» و»يو.بي.إس»، وذلك في أكبر حملاته علي أنشطة غسل أموال مزعومة مرتبطة بصندوق «وان.إم.دي.بي» الماليزي الذي تحاصره الفضائح.

وقالت هيئة النقد في سنغافورة في بيان انها أمرت فرع «بنك فالكون» – الذي يتخذ من زوريخ مقرا له – في سنغافورة بوقف عملياته بسبب «عدم فهم حاد ومستمر» للضوابط الحاكمة لغسل الأموال في سنغافورة. كما اتهمت الإدارة العليا في «فالكون» في سويسرا وسنغافورة بارتكاب «تصرفات غير لائقة».

وجرى فرض غرامة بقيمة 4.3 مليون دولار سنغافوري (3.12 مليون دولار) على «فالكون» بسبب 14 مخالفة لقانون منع غسل الأموال، بما في ذلك عدم تقديم تقارير عن معاملات مشبوهة، وعدم إبلاغه السلطات بشأن أنشطة مخالفة للقواعد في بعض حسابات عملائه.

و»فالكون» ثاني بنك يفقد رخصته في إطار تحقيق في سنغافورة حول صندوق «وان.إم.دي.بي» الماليزي، والذي جمدت خلاله السلطات ملايين الدولارات في حسابات مصرفية، وغرمت بنوكا ووجهت اتهامات لعدد من البنوك الخاصة.

وفي مايو/آيار صدر أمر بإغلاق فرع بنك «بي.إس.أي» الذي يتخذ من سويسرا مقرا له في سنغافورة، لفشله في السيطرة علي أنشطة لغسل الأموال مرتبطة بصندوق «وان.إم.دي.بي» الماليزي. وكانت هذه المرة الأولي التي تغلق فيها سنغافورة بنكا في 32 عاما.

وأمس فرضت غرامة بقيمة مليون دولار سنغافوري (728.067 ألف دولار) على بنك «دي.بي.إس» وأخرى بقيمة 1.3 مليون دولار سنغافوري على بنك «يو.بي.إس» بسبب انتهاكات لقانون مكافحة غسل الأموال في سنغافورة. وقال البنكان في بيانين منفصلين انهما سيتخذان إجراءات ضد الموظفين المسؤولين عن تلك الأخطاء.

وفي زيورخ أمرت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية «فالكون» بتسليم 2.5 مليون فرنك سويسري (2.56 مليون دولار) قالت الهيئة الرقابية انها أرباح غير مشروعة.

وقال متحدث باسم الهيئة إن تواصل تحقيقا مع «يو.بي.إس» أكبر بنوك سويسرا فيما يتصل بصندوق «وان.إم.دي.بي» الذي تحاصره الفضائح. وأضافت الهيئة أيضا أنها فتحت تحقيقا مع اثنين من الرؤساء التنفيذيين السابقين لـ»فالكون» دون أن تفصح عن اسميهما.

وقالت سلطة النقد في سنغافورة ان السلطات ألقت القبض على ينس شتورتسنيغر، مدير فرع بنك «فالكون» للخدمات المصرفية الخاصة، في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضافت أيضا أنها تقارب على الانتهاء من تقييم لفرع بنك «ستاندرد تشارترد» في سنغافورة، وأنها ستصدر إعلانا في الوقت المناسب. وقال بنك «ستاندرد تشارترد» إنه «من غير المناسب التعليق» أثناء إجراء التقييم.

من جانبه وصف «فالكون» قرار سلطة النقد في سنغافورة بأنه «مؤسف ومخيب للآمال»، لكنه أضاف أنه سيركز في الوقت الحالي على النمو في «المواقع الأساسية» في سويسرا والشرق الأوسط ولندن.

وقال متحدث باسم «فالكون» ان البنك يتوقع إغلاق الفرع الذي يضم نحو 35 موظفا في الأشهر القليلة القادمة.

قالت الهيئة المشرفة على السوق المالية السويسرية ان مراجعتها لأنشطة فالكون توصلت إلى نحو 3.8 مليار دولار ترتبط بمجموعة «وان.إم.دي.بي» جرى تحويلها إلي حسابات في «فالكون» في الفترة بين 2012 ومنتصف 2015.

وأضافت «علاقات العمل والمعاملات التي سجلت في سويسرا وفي فرع فالكون في سنغافورة وهونغ كونغ غير اعتيادية، وتنطوي على درجة مرتفعة من المخاطر للبنك سواء من خلال طبيعتها أو المبالغ المنفذة.»

وقالت الهيئة ان «فالكون» كان له عدد من علاقات العمل مع مجموعة شركات تابعة لصندوق «وان.إم.دي.بي»، ونفذ معاملات تصل قيمتها إلى نحو 2.5 مليار دولار عبر حسابات لشركتين خارجيتين.

وأضافت أن «فالكون» كان له علاقة مع عميل هو رجل أعمال ماليزي شاب له صلات بأشخاص في الدوائر الحكومية الماليزية دون أن تفصح عن اسمه.

وقالت الهيئة «البنك لم يتحقق من كيفية تمكن هذا الشخص من شراء أصول بقيمة 135 مليون دولار في فترة قصيرة للغاية، ولماذا تم تحويل ما مجموعه 1.2 مليار دولار إلى حسابه في وقت لاحق – وهى معاملة كان من الواضح أنها تتعارض مع المعلومات التي قدمها عند فتحه للحساب.» ووجدت الهيئة أنه تم تجاهل تحذيرات داخلية من قبل موظفي البنك.

ومنعت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية «فالكون» من الدخول في علاقات عمل جديدة مع أشخاص أجانب ذوي صلة بأنشطة سياسية لمدة ثلاث سنوات، وقالت ان «فالكون» قد يفقد رخصته إذا كرر هذه المخالفة.

وقال والتر بيرشتولد، الرئيس التنفيذي للبنك، في إيجاز صحافي ان البنك لديه أصول بقيمة 900 مليون دولار في سنغافورة. وأضاف أن قضية صندوق «وان.إم.دي.بي» لم تمنع البنك من جذب أصول جديدة.

من جانبها قالت شركة «آبار» للاستثمار في أبوظبي أمس انها تقف بشكل كامل وراء وحدة بنك «فالكون» في ماليزيا. وأضافت في بيان انها تجدد التأكيد على التزامها الكامل ودعمها للمصرف الذي تعتبره استثمارا استراتيجيا، وأنه لا نية لديها حاليا لبيعه.