﻿«سوناطراك» الجزائرية تمنح «جيه.جي.سي» اليابانية عقد غاز بقيمة 1.4 مليار دولار

الجزائر – رويترز: أظهرت وثيقة داخلية من شركة «سوناطراك» الجزائرية تم الإطِّلاع عليها أمس الثلاثاء أن شركة الطاقة الحكومية منحت شركة «جيه.جي.سي» اليابانية عقدا بقيمة 1.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج في حقل حاسي الرمل، أكبر حقول الغاز في البلاد.

وهذا هو العقد الثاني الذي تفوز به الشركة اليابانية في 2016. وتضمن العقد الأول زيادة الإنتاج في حقل حاسي مسعود البلاد. وقد فازت به الشركة في مارس/آذار وقيمته 339 مليون دولار.

ويشمل عقد الهندسة والشراء والبناء تركيب معدات لتعزيز حقل حاسي الرمل للغاز والذي ينتج نصف ما تضخه الجزائر.

وشاركت 14 شركة أجنبية في العطاء.

وتضررت الجزائر، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، بشدة جراء انخفاض أسعار النفط، وكافحت من أجل اجتذاب استثمارات في مجال الطاقة للمساعدة في تطوير حقول جديدة وزيادة الإنتاج الحالي.

وقالت الحكومة الجزائرية انها تتطلع لتطوير الحقول الموجودة مثل حاسي الرمل، وحاسي مسعود، وبركين، والمرك، لزيادة إنتاج النفط والغاز.

ويقدر إنتاج الجزائر بنحو 132.2 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن يصل إلى 141.3 مليار متر مكعب في 2017، و143.9 مليار متر مكعب في 2018، و150 مليار متر مكعب في ، و165 مليار متر مكعب في 2020، حسب الرئيس التنفيذي لسوناطراك أمين معزوزي.