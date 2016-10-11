﻿المركزي المصري يحافظ على سعر الجنيه والدولار يحلّق في السوق الموازية

القاهرة – الأناضول: أبقى البنك المركزي المصريأمس الثلاثاء على سعر صرف الدولار عند 8.78 جنيها في العطاء الدولاري الدوري البالغة قيمته 120 مليون دولار، والذي يبيع فيه الدولار للبنوك والتجار.

وجاء إبقاء المركزي المصري لسعر الجنيه مخالفا للتوقعات بتعويم العملة المحلية أو خفضها بدرجة كبيرة في إطار اشتراطات صندوق النقد الدولي لحصول البلاد على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وأورد المركزي المصري على موقعه الالكتروني أمس أنه باع 118.4 مليون دولار من إجمالي 120 مليونا بسعر 8.78 جنيها للدولار الواحد.

وفي 11 أغسطس/آب الماضي، توصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

في المقابل، حلق الدولار عالياً أمام الجنيه في السوق الموازية (السوداء) أمس ليصل إلى 15 جنيهاً، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 3 مليارات دولار ليصل إلى 19.59 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي.

وفي مقابلة حصرية جرت أمس قال كريس إيراديان، كبير الخبراء الاقتصاديين في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي، ان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لن يوافق على اتفاق القرض، قبل التحرك إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة للجنيه المصري.

وأضاف أن تعديل مصر لسعر صرف الجنيه قرار صعب، «لكنه بالغ الأهمية لاستعادة القدرة التنافسية».