﻿دبي تضع حجر الاساس لتنفيذ اطول برج في العالم

دبي – رويترز: أعلنت إمارة دبي البدء في انشاء أعلى برج في العالم، وقالت انه سيكتمل عام 2020.

ودشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي، مساء أمس الأول الأعمال الإنشائية في المشروع الذي يحمل اسم «برج خور دبي».

وقال حاكم دبي، عقب وضع حجر الأساس للمشروع، ان «برج خور دبي سيكون أعلى نقطة معمارية على وجه الأرض بحلول عام 2020»، مضيفا ان «البرج الجديد هو تحد جديد في التاريخ المعماري البشري، والإمارات تستحق أن تقود هذا التحدي وتستحق أن تقود الأرقام القياسية في الوصول لقمم جديدة».

وتابع «البرج الجديد سيكون قلب مدينة جديدة، وإضافة مهمة لخريطة المعالم في العالم، ورمز لطموح الإنسان الذي لا سقف له، ولا حدود يحده إلا خياله».

وقال محمد عبد الله القرقاوي، رئيس شركة «دبي القابضة» ان «برج الخور هو إحدى ثمار الشراكة الاستراتيجية بين شركتي دبي القابضة وإعمار العقارية، وهو جزء من مدينة جديدة تقدم مستويات حياة جديدة ومختلفة، وتوقعاتنا بأن تكون إمارة دبي، بحلول عام 2020 وعند اكتمال الكثير من مشاريعها الاستراتيجية، المدينة العمرانية الأولى عالميا بدون أي منافس». وأضاف «سيكون البرج بموقعه المتميز واحداً من أهـم الوجهات السياحية في المدينة». وقال المعماري الإسباني سانتياجو كالاترافا فالس الذي صمم البرج «تتطلب الخصائص الهندسية والمعمارية للبرج نهجاً هندسياً فريداً يجري تطبيقه حالياً على أرض المشروع».

وتابع «تم إجراء اختبارات لجسم البرج بحيث يتحمل تأثير الرياح، وتمت دراسة مستوى تحمله للزلازل، وقد تم تصميم جميع عناصر البرج بدقة شديدة».

وقال منفذون للمشروع «سيتجاوز ارتفاع البرج كل الأرقام القياسية المسجلة للمباني شاهقة الارتفاع، بما في ذلك ارتفاع (برج خليفة) في دبي الذي يصل إلى 828 متراً، ليصبح عند اكتماله أطول مبنى في العالم».

وتُعَرِّف موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية البرج بأنه بناء يمكن استخدام أقل من 50 في المئة من إجمالي ارتفاعه كمساحة طابقية. وأطول برج في العالم هو برج شجرة سماء طوكيو الإذاعي الذي يضم مطاعم وطوابق مشاهدة ويرتفع 634 مترا.

تعكف دبي وهي مركز سياحي وترفيهي رئيسي باستمرار على وضع الخطط لمزارات جديدة. وسيضم برجها الجديد الذي يقام ضمن منطقة سكنية فاخرة جديدة أمام واجهة مائية عدة طوابق مشاهدة ذات حدائق.