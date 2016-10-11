﻿«أرامكو السعودية» تتطلع لعام 2018 لتنفيذ الطرح العام الأولي

اسطنبول – رويترز: قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمس الثلاثاء ان الشركة تستهدف عام 2018 لتنفيذ ما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي، إذ تتوقع تحسن أسعار النفط وظروف السوق خلال السنوات المقبلة.

وخلال مؤتمر الطاقة العالمي في اسطنبول قال الناصر ان جميع الأسواق ما زالت محل دراسة للطرح العام الأولي لما يصل إلى خمسة في المئة من شركة «أرامكو»، وإن كان الحجم الدقيق للطرح سيحدده المجلس الأعلى.

وقال الناصر «نحن متفائلون بأن السوق بدأت تتعافى ونتوقع تعافيها أكثر في 2017 وأعتقد أن الوقت في 2018 سيكون الأنسب. عندما نتحدث عن 2018 نشعر بالارتياح إزاء تمكننا من الوفاء بجميع المتطلبات في الأسواق المختلفة إذا قررنا أن نذهب إلى أسواق بعينها.»

وقال ان شركته لم تحدد بعد موقع الإدراج، وأنها تتفقد حاليا عددا من الأسواق من بينها نيويورك ولندن وهونغ كونغ واليابان.

وفي وقت سابق من هذا العام كشف ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن خطط طموح تهدف إلى إنهاء اعتماد البلاد على النفط وتحويلها إلى قوة عالمية للاستثمار. ويعد إدراج أقل من خمسة في المئة من الشركة الحكومية محور هذه الجهود. وقال الناصر إن أرامكو -التي لم يتم بعد الكشف بعد علنا عن حجمها بالضبط- مستعدة لإطلاع المستثمرين على أوضاعها المالية.

أضاف «لدينا نموذج حوكمة جيد للغاية، وسنكون أكثر من سعداء لإطلاع المستثمرين على أوضاعنا المالية عندما يتم طرح الشركة.»

وزادت الشركة إنتاجها النفطي إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة، مع تنافس الشركات المنتجة للخام على الحصص في السوق العالمية في معركة أدت إلى هبوط الأسعار إلى أقل من النصف منذ يونيو/حزيران 2014.

وعلى الرغم من أن الإيرادات المالية للشركة تراجعت، قال الناصر انها تخطط لاستثمار 300 مليار دولار على مدار السنوات العشر المقبلة مع التركيز على الغاز.

من جهة ثانية وقعت «أرامكو» أمس 18 مذكرة تفاهم مع شركات تركية في مجالات توليد الكهرباء، وبناء المطارات وإدارتها، والأعمال الإنشائية في قطاع البترول، وإنشاء الطرق.

ويتيح توقيع مذكرات التفاهم لتلك الشركات التقدم لمناقصات خاصة بمشروعات «أرامكو» في السنوات المقبلة، مما يسهم في تعميق العلاقات التجارية بين السعودية وتركيا.

وقال الناصر في بيان نشرته الشركة علي موقعها الالكتروني بالعربية «إن توقيع مذكرات التفاهم هذه يمهّد الطريق لأرامكو السعودية لاستشراف فرص التعاون حول المصالح المشتركة في تركيا واستقطاب الاستثمارات من نظيراتها التركية إلى المملكة.»

وأضاف في بيان منفصل نشر بالإنكليزية «مذكرات التفاهم ستساعد على مواصلة تطوير فرص الأعمال بين البلدين، ونحن نتطلع إلى العمل مع الشركات التركية في مشروعات مستقبلية.»

وقالت أرامكو في بيانها إن قائمة المشاريع المعنية بهذه المذكرات تتراوح بين مطار المدينة المنورة، وشبكة نقل المياه في مدينة الرياض، وشبكة خطوط السكك الحديدية في الجبيل، والمرافق السكنية التابعة لمدينة ينبع الصناعية.