﻿برشلونة يعلن غياب حارسه سيليسين 3 أسابيع للإصابة

برشلونة – الأناضول: أعلن برشلونة الإسباني، غياب حارسه الهولندى ياسبر سيليسين، لنحو 3 أسابيع للإصابة التي تعرض لها مؤخرا. وقال بيان للنادي: «سيليسين يعاني من التواء فى أربطة كاحله الأيمن، وهو ما يستلزم غيابه عن المشاركة لفترة تصل إلى 3 أسابيع». وتعرض سيليسين للإصابة خلال تدريبات منتخب بلاده استعدادا لمواجهة فرنسا، في التصفيات الأوروبية. وبعد نهاية سبع جولات في الدوري الإسباني (الليغا)، يحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 13 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر، ونقطتين عن ريال مدريد الوصيف، ونقطة واحدة عن إشبيلية الثالث.

الأهلي السعودي يواجه برشلونة وديا في قطر

الرياض – د ب أ: أعلن أهلي جدة السعودي عن خوضه مباراة ودية مع برشلونة الأسباني في العاصمة القطرية الدوحة. وقال بيان النادي: «بناء على الشراكة المميزة مع الشريك الاستراتيجي للنادي شركة الخطوط القطرية، تلقى الأهلي دعوة رسمية لخوض مباراة ودية أمام برشلونة الأسباني بكامل نجومه». وأضاف أن المباراة ستكون يوم 13 كانون الأول/ ديسمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، تعزيزيا للشراكة بين الناديين والخطوط القطرية الراعية للنادي الأهلي وبرشلونة الإسباني.

الريال يرغب في التجديد لكروس خوفا من إغراءات عمالقة أوروبا

مدريد – الأناضول: يسعى ريال مدريد، لتجديد عقد لاعب الوسط الألماني توني كروس (26 عاما)، بعد الأداء القوي للاعب، وإثناءات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان له، خاصة في ظل إصابة لاعبي الوسط الكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي كاسيميرو. وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن «زيدان يعلم تماما، أنه لا بد أن يجدد لكروس سريعا، في ظل الانهيار الذي يعيشه خط وسط الريال، بعد إصابة الثنائي مودريتش وكاسيميرو». وأضافت أن «زيدان يعلم أهمية كروس، كما يعلمها النادي الملكي، في ظل رغبة العديد من الأندية الأوروبية التعاقد معه، فلا بد من التجديد للاعب الألماني». وينتهي عقد كروس مع الريال صيف عام 2020، وانتقل له عام 2014 من بايرن ميونيخ، ولعب لجميع المنتخبات الألمانية تحت 17 عاما، وتحت 19 عاما، وتحت 21 عاما، والمنتخب الأول.

مارادونا: توتي في إمكانه الاستمرار حتى 50 عاما!

روما – الأناضول: أشاد الأسطورة العالمية، الأرجنتيني دييغو مارادونا، بلاعب المنتخب الإيطالي ونادي روما فرانشيسكو توتي. وقال مارادونا إن «الدورى الإيطالى بحاجة إلى دمج 40 لاعبا، من أجل استنساخ فرانشيسكو توتى جديد». وأضاف: «توتي لن يعتزل الآن، فهو بإمكانه الاستمرار في الملاعب حتى يبلغ 50 عاما، فهو لاعب ما زال قادرا على العطاء، بفضل إمكانياته ومهاراته الفنية». واحتفل توتي الشهر الماضي بعيد ميلاده الـ40 بعد مسيرة حافلة مع فريق العاصمة الإيطالية. ووصل رصيد توتي من الأهداف إلى 250، في 650 مباراة خاضها مع روما بالدوري المحلي، ويعتبر الموسم الحالي الخامس والعشرين في مسيرة توتي بنادي روما.

المغربي الشماخ ينتقل إلى كارديف سيتي

لندن – الأناضول: أعلن نادي كارديف سيتي، تعاقده مع المهاجم المغربي مروان الشماخ لموسم واحد فقط. ووفقا لبيان تم التعاقد مع الشماخ بعد اجتيازه للاختبارات الطبية، والاتفاق معه على كافة التفاصيل المالية الخاصة بالتعاقد، والتي لم يتم الكشف عن قيمتها. وحاول الشماخ طوال الفترة الماضية إقناع أحد الأندية الأوروبية للتعاقد معه، قبل أن ينجح في الانتقال لكارديف في صفقة انتقال حر. وأعرب الشماخ (32 عاما) عن سعادته بهذه المحطة الجديدة، حيث قال: «أنا مسرور بوجودي هنا وبعملي مجددا مع المدرب نيل وارنوك، لقد لعبت معه في كريستال بالاس وفخور بمجاورته مجددا في كارديف». وسبق للشماخ أن إنتقل إلى إنكلترا عام 2010 حيث لعب لآرسنال ووستهام وكريستال بالاس بعدما برز في الدوري الفرنسي مع بوردو.

المنظمة العالمية للملاكمة تستعد لتجريد فيوري من لقبه

برلين – د ب أ: حصل البريطاني تايسون فيوري بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل على مهلة لعشرة أيام ليظهر خلالها لماذا لا ينبغي تجريده من لقب المنظمة العالمية للملاكمة. وأعلنت المنظمة عن الموعد النهائي في إشعار لفيوري طلبت فيه منه توضيح لماذا لا ينبغي سحب اللقب منه بسبب عدم خوض أي مباراة والإخلال بالعقد وتحسين أدائه بالمنشطات. وتمكن فيوري من إزاحة فلاديمير كليتشكو كبطل عالم في تصنيفات الاتحاد الدولي والرابطة العالمية والمنظمة العالمية بالتغلب عليه بفارق النقاط في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بألمانيا، ولكنه ألغى مباراة الإعادة مرتين بسبب أسباب صحية. ويواجه فيوري أيضا جلسة استماع متعلقة بمزاعم اتهامه بانتهاك قواعد تعاطي المنشطات في نوفمبر المقبل. وتم تجريد فيوري من لقب الاتحاد الدولي لأنه رفض خوض مباراة أمام خصم حدده الاتحاد الدولي ولكنه لا يزال يحمل حاليا لقبي الرابطة العالمية للملاكمة والمنظمة العالمية للملاكمة.