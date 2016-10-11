﻿ديوكوفيتش يعود الى الأضواء ويتقدم بدون عناء

شنغهاي – د ب أ: خاض الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم أول مباراة له منذ هزيمته في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة الشهر الماضي، حيث استهل مشواره في بطولة شنغهاي لتنس الأساتذة بالفوز على الإيطالي فابيو فونيني بنتيجة 6/3 و6/3 ليصعد إلى الدور الثالث.

ويشارك ديوكوفيتش في أول بطولة له في آسيا هذا الموسم بعدما تجنب المشاركة في بطولة بكين، إذ حصل على راحة من منافسات التنس بعد هزيمته أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا في نهائي فلاشينغ ميدوز. وتوج ديوكوفيتش بثلاثة ألقاب في شنغهاي لكنه كان يتعافى مؤخرا من إصابة في المرفق، في ظل سعيه للابتعاد بصدارة التصنيف العالمي عن أعين البريطاني أندي موراي الفائز بلقب بطولة بكين. وحقق ديوكوفيتش فوزه الثامن دون هزيمة أمام فونيني، كما فاز على منافسه الإيطالي للمرة الثالثة في شنغهاي بعدما شارك في البطولة من الدور الثاني مباشرة. وسجل ديوكوفيتش انتصاره التاسع والثلاثين مقابل هزيمة واحدة خلال مشاركاته في البطولات الاسيوية، وفاز بستة ألقاب في بكين. وخرج الأسباني ديفيد فيرير المصنف العاشر من الدور الأول بعد هزيمته أمام مواطنه فيليسيانو لوبيز 6/7 (7/3) و4/6 و6/7 (7/4). وخسر الأرجنتيني خوان دل بوترو المصنف الرابع على العالم سابقا 4/6 و3/6 و5/7 أمام البلجيكي ديفيد غوفين. وتغلب الأسترالي نك كيرغيوس الفائز بلقب بطولة طوكيو، على الأمريكي سام كاري 4/6 و4/6 كما فاز الفرنسي لوكاس بويل على الأسباني فيرناندو فيرداسكو 6/3 6/3. وأطاح البلغاري غريغور ديميتروف بالفرنسي ريتشار جاسكيه 6/4 و6/4 وتقدم الأسباني روبرتو باوتيستا اغوت على برنارد توميتش 6/3/ و3/صفر قبل انسحاب منافسه الأسترالي.