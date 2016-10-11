﻿الدوري المصري: استئناف المنافسات اليوم بعد توقف بسبب تصفيات المونديال

القاهرة – د ب أ: تستأنف اليوم منافسات الدوري المصري بعد توقف دام أسبوعين بسبب انشغال المنتخب المصري بخوض الجولة الأولى من التصفيات الافريقية.

وتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الخامسة لتصفيات المونديال برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على الكونغو في الجولة الأولى بنتيجة 2/1 .وتنطلق اليوم المرحلة الرابعة حيث يتطلع بتروجيت الثالث برصيد 7 نقاط لاقتناص الصدارة بشكل مؤقت على أمل تعثر الاهلي وسموحة في مباراتيهما بالمرحلة نفسها، عندما يحل ضيفا على نظيره طنطا الرابع عشر برصيد 3 نقاط .كما يلتقي الاتحاد السكندري مع أسوان ويلعب المصري البورسعيدي مع مصر المقاصة .وتستأنف المرحلة الخميس بمواجهات المقاولون مع طلائع الجيش وإنبي أمام سموحة ووادي دجلة مع الانتاج الحربي. ويتطلع سموحة لتعزيز صدارته للدوري والوصول للنقطة 12 على حساب مضيفه انبي .ويغيب عن الفريق السكندري الايفواري مانسو كواكو، والمدافع محمود عزت للاصابة بقطع في الرباط الصليبي ليغيب الاثنان لستة أشهر على الأقل . ويلتقي الجمعة الاسماعيلي مع النصر للتعدين، فيما تأجلت مباراة الزمالك الوصيف أمام الشرقية في المرحلة ذاتها لمشاركة الاول في نهائي دوري أبطال افريقيا السبت المقبل .وتختتم المرحلة السبت المقبل بلقاء الأهلي، حامل اللقب، مع الداخلية .وحقق الاهلي العلامة الكاملة خلال منافسات المراحل الثلاثة الأولى للمسابقة محتلا المركز الثاني خلف سموحة صاحب عدد النقاط ذاته والذي يتفوق بفارق الأهداف .