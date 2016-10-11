﻿الجماهير الإيرانية ممنوعة من الاحتفال بسبب عاشوراء… والكوريون يضعون شارات سود

طهران – أ ف ب: يواجه جمهور كرة القدم الايراني موقفا حساسا اثناء استعداد منتخب بلاده لعب مباراته مع كوريا الجنوبية وسط احياء الشيعة يوم عاشوراء الذي يحظر على الايرانيين الاحتفال خلاله.

وشارك العديد من الايرانيين في مسيرات الحداد اثناء تجمعهم في استاد ازادي (الحرية) الذي يتسع لنحو 75 الف شخص في طهران احياء لذكرى عاشوراء، التي تعتبر من اقدس الايام في ايران. ويحيي الشيعة في يوم عاشوراء ذكرى مقتل الامام الحسين في القرن السابع. ويشهد هذا اليوم مسيرات حزينة في الشوارع يرتدي خلالها الرجال ملابس سود ويضربون صدورهم ورؤوسهم حزنا على مقتل الامام الحسين. ولذلك واجه القادة الدينيون مشكلة عندما حدد اتحاد كرة القدم الآسيوي موعد مباراة منتخب ايران مع كوريا الجنوبية خلال ايام عاشوراء. وقال الزعيم الديني آية الله علي موحدي كيرماني في خطبة الجمعة الاسبوع الماضي محذرا: «انتبهوا الى انه اذا جرت مباراة كرة القدم عشية عاشوراء، فان الجو خلال هذه المباراة يجب ان يتماشى تماما مع عاشوراء». وقال: «يجب تغطية الاستاد بأكمله باللون الاسود ويجب ان يردد الجمهور هتافات الحسين، وبدلا من التصفيق يجب ان يهتف الجميع «يا حسين». وعلق علمان كبيران كتب عليهما «لبيك يا حسين» تقدر مساحتهما بنحو 600 متر مربع، داخل الاستاد. ونقلت وكالة «تسنيم» للانباء عن الجنرال علي رضا عديلي قائد الشرطة الايرانية قوله: «يجب ابلاغ الجمهور واللاعبين من البلدين بضرورة الالتزام بالقوانين الدينية». وطلب الاتحاد الآسيوي، الذي يبدي حساسية كبيرة تجاه التعبير عن المشاعر الدينية خلال المباريات، ازالة العلمين الكبيرين. الا ان مسؤول كرة القدم الايراني محمد رضا ساكيت قال: «لن نفعل ذلك. اعلام الحسين تعكس معتقدات الناس» واعدا بدفع الغرامة المترتبة على وضع العلمين. وقال لاعبون كوريون جنوبيون وصحافيون انهم سيرتدون عصابات سوداء على اذرعهم طوعا احتراما ليوم عاشوراء.