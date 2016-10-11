﻿رباعية كرار تمنح العراق الفوز الأول… وتعادل العملاقين استراليا واليابان

عواصم – رويترز: سجل مهند عبدالرحيم كرار أربعة أهداف ليقود العراق لاكتساح تايلند 4-صفر ويضع حدا لسلسلة هزائمه بالدور الأخير في تصفيات كأس العالم في طهران.

وبدت جدية العراق لتحقيق أول فوز واضحة منذ البداية ونجح كرار في افتتاح التسجيل بعد سبع دقائق بتسديدة من مسافة قريبة بعد متابعة لرأسية سعد عبدالأمير بعد ركلة ركنية. وضاعف كرار تقدم المنتخب العراقي في الدقيقة 25 بطريقة مشابهة مستغلا خطأ من دفاع تايلند. وكان بوسع العراق زيادة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول لكنه أضاع فرصة غريبة بعدما سدد أحمد ياسين خارج المرمى في ظل انفراد أربعة لاعبين بحارس تايلند. وقبلها ألغي هدف للعراق بسبب وجود كرار في موقف تسلل. وباتت المهمة أكثر سهولة للعراق بعد طرد كورافيت نامويست لاعب وسط تايلند في الدقيقة 69 فأضاف كرار هدفين آخرين قرب النهاية. وكان كرار، أفضل لاعب صاعد في آسيا 2012، سجل هدفا في الخسارة 2-1 أمام السعودية الشهر الماضي. ووضع العراق، الذي تأهل لكأس العالم مرة وحيدة في 1986، أول ثلاث نقاط في رصيده بالمجموعة الثانية بينما بقي تايلند بدون رصيد بعد أربع هزائم متتالية.

وفي المجموعة ذاتها، أفلت المنتخب الأسترالي بنقطة التعادل 1/1 مع ضيفه الياباني. ورفع المنتخب الأسترالي رصيده إلى ثماني نقاط لينفرد بالصدارة مؤقتا، فيما رفع المنتخب الياباني رصيده إلى سبع نقاط وتقدم للمركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف المسجلة فقط أمام نظيره السعودي الذي استضاف المنتخب الإماراتي في وقت متأخر أمس. وبادر المنتخب الياباني (محاربو الساموراي) بالتسجيل عن طريق جينكي هاراغوتشي في الدقيقة الخامسة فيما سجل ميلي جيدينياك قائد المنتخب الأسترالي هدف التعادل لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 52 .

تصدر منتخب اوزبكستان مؤقتا المجموعة الأولى بعدما تغلب على ضيفه الصيني 2/صفر في طشقند. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم مارات بيكمايف بهدف في الدقيقة 50 وأضاف اوتابيك شوكوروف الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وتصدر منتخب اوزبكستان المجموعة الأولى مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط وظلت الصين في المركز الخامس قبل الأخير بنقطة واحدة. وحقق اوزبكستان فوزه الثالث في التصفيات بعد فوزه على قطر وسوريا 1/صفر فيما خسر أمام إيران صفر/1 في الجولة الماضية. وتعرضت الصين للهزيمة الثالثة بعدما خسرت أمام كوريا الجنوبية 2/3 وسوريا صفر/1 وتعادلت سلبا مع إيران.