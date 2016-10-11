﻿الحمى تحرم تشيلي من جهود فيدال وآخرين في لقاء بيرو

سانتياغو (تشيلي) – د ب أ: أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم إصابة عدد من لاعبي منتخب تشيلي بالحمى، ما يحرم الفريق من جهودهم فجر اليوم أمام منتخب بيرو بتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 .

ولم يكشف الاتحاد عن أسماء اللاعبين المصابين أو عددهم ولكنه أشار إلى أن المدرب الارجنتيني خوان أنطونيو بيزي مدرب الفريق استدعى لورينزو رييس لاعب وسط يونيفيرسيداد التشيلي لسد بعض العجز في صفوف الفريق. وأوضح الاتحاد، في بيان مقتضب: «الطاقم التدريبي للمنتخب التشيلي استدعى لورينزو رييس لاعب يونيفيرسيداد لإصابة بعد لاعب الفريق بالحمى». وأوضحت وسائل الإعلام في تشيلي أن أرتورو فيدال نجم بايرن ميونيخ الألماني وأحد أبرز الأعمدة الرئيسية في منتخب تشيلي من بين المصابين وأنه لم يشارك في التدريبات مع زملائه بالفريق. وأشارت إلى أن مايكو ألبورنوز نجم هانوفر الألماني وإيريك بولغر لاعب بولونيا الإيطالي من بين المصابين أيضا.

ومن جهته، كشف المدرب بيزي سبب الهزيمة الثقيلة التي مني بها فريقه من الإكوادور في الجولة الماضية للتصفيات. وقال: «ارتفاع مدينة كيتو الإكوادورية عن مستوى سطح البحر، كان سببا رئيسيا في السقوط بثلاثية من الإكوادور، حيث لم يعتد لاعبونا على اللعب في مثل هذا الجو الصعب». وأضاف أن «مباراة الإكوادور كانت حدثا استثنائيا بالنسبة لنا، لقد حاولنا الحفاظ على أسلوبنا في اللعب، وأعتقد أننا استطعنا تحقيق ذلك في الغالب». وعن مباراة بيرو فجر اليوم، قال بيزي: «سنحاول بشتى الطرق تجاوز الكبوة التي تعرضنا لها طوال الفترة الماضية، وتحقيق الفوز والثلاث نقاط في التصفيات». ويحتل منتخب تشيلي المركز السابع في التصفيات برصيد 11 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن منتخب أوروغواي المتصدر. ووفقا للوائح اللجنة المنظمة للبطولة، يتأهل للمونديال أصحاب المراكز الأربعة الأولى في التصفيات مباشرة، بينما يخوض الخامس ملحق الفيفا.