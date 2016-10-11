﻿المجموعة الثامنة: بنتيكي يسجل أسرع هدف في تاريخ التصفيات ويقود بلجيكا إلى اكتساح جبل طارق

برلين – د ب أ: قاد كريستيان بنتيكي منتخب بلجيكا لسحق مضيفه جبل طارق 6/صفر في الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة، وفازت اليونان على مضيفتها استونيا 2/صفر والبوسنة على ضيفتها قبرص 2/صفر.

وسجل بنتيكي أسرع هدف في تاريخ تصفيات كأس العالم معلنا عن الهدف الأول لمنتخب بلجيكا مباشرة بعد انطلاق ضربة بداية المباراة. وحدث خلاف عن الوقت الفعلي للهدف الأول، حيث أشار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى أنه جاء بعد سبع ثوان فيما قدر الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) أن الهدف جاء بعد مرور 8.1 ثانية من البداية. وأوضح الفيفا أنه «أسرع هدف في تاريخ تصفيات كأس العالم»، فيما وصفه اليويفا بأنه «أسرع هدف على الاطلاق في المنافسات الدولية». وتفوق هدف بنتيكي مهاجم كريستال بالاس الإنكليزي على الهدف الذي سجله ديفيد غوالتيري لمنتخب سان مارينو في شباك إنكلترا عام 1993، بفارق 0.2 ثانية. وسدد منتخب جبل طارق ضربة البداية خلال المباراة لكن لاعبي الفريق لمسوا الكرة مرتين قبل أن يتدخل بنتيكي ويخطف الكرة من الدفاع ويسدد في شباك الحارس ديرين ابراهيم. وأكد اليويفا أن أسرع هدف في التاريخ سجله لوكاس بودولسكي لمنتخب ألمانيا في شباك الإكوادور خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين في 2013، وجاء بعد ست ثوان فقط. ولم يكتف بنتيكي بذلك بل سجل الهدفين الثالث والخامس لبلجيكا في الدقيقتين 43 و55 ليحصل على «هاتريك» المباراة. وتكفل أكسيل فيتسل لاعب وسط زينيت الروسي ودريس ميرتينز مهاجم نابولي الإيطالي وادين هازارد جناح تشلسي الإنكليزي بتسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى في الدقائق 19 و51 و79. وحقق بلجيكا العلامة الكاملة وسجل فوزه الثالث على التوالي ليتصدر المجموعة الثامنة بتسع نقاط وظل جبل طارق بلا رصيد من النقاط في قاع الترتيب.

وفاز المنتخب اليوناني على مضيفه استونيا بهدفين نظيفين حملا توقيع كونستانشون ستافيليديس مدافع اوغسبورغ الألماني وفاسيليوس توروسيديس مدافع بولونيا الإيطالي في الدقيقتين الثانية و61. وحقق المنتخب اليوناني أيضا فوزه الثالث على التوالي ليقتسم الصدارة مع بلجيكا برصيد تسع نقاط لكل منهما، لكن فارق الأهداف يصب في صالح بلجيكا. فيما توقف رصيد استونيا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع. وقاد ادين دجيكو مهاجم روما الإيطالي منتخب البوسنة للفوز على قبرص بهدفين نظيفين سجلهما في الدقيقتين 70 و81. وحقق البوسنة فوزه الثاني في التصفيات ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث وظلت قبرص بلا رصيد من النقاط في المركز الخامس.