﻿المجموعة الأولى: بوغبا يقود فرنسا إلى فوز صعب على هولندا… وفوز كبير للسويد على بلغاريا

عواصم – د ب أ: انتزع المنتخب الفرنسي فوزا صعبا من مضيفه الهولندي 1/صفر في المرحلة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018. وشهدت الجولة فوز المنتخب السويدي على ضيفه البلغاري 3/صفر وتعادل بيلاروسيا (روسيا البيضاء) مع لوكسمبورغ 1/1.

ويدين المنتخب الفرنسي بالفضل في هذا الفوز للاعبه بول بوغبا الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 30. وفي المباراة الثانية، واصل المنتخب السويدي انطلاقته في التصفيات بتغلبه على بلغاريا بثلاثة أهداف نظيفة سجلها أولا تويفونن وأوسكار هيلغمارك وفيتور لينديلوف في الدقائق 39 والأخيرة من الشوط الأول و58. وتعادل بيلاروسيا ولوكسمبورغ 1/1. وتقدم بيلاروسيا بهدف بافيل سافيتسكي في الدقيقة 80 وتعادل أرولين يواخيم للوكسمبورغ في الدقيقة 85. وتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة بسبع نقاط بفارق الأهداف أمام المنتخب السويدي الذي قفز للمركز الثاني، فيما تراجع المنتخب الهولندي للمركز الثالث بأربع نقاط وجاء المنتخب البلغاري في المركز الرابع بثلاث نقاط، وحل منتخب بيلاروسيا في المركز الخامس برصيد نقطتين، فيما حصل لوكسمبورغ على أول نقطة ليظل في المركز السادس الأخير.

وعلى ملعب «أمستردام أرينا»، جاء الشوط الأول متوسط المستوى وسرعان ما سيطر المنتخب الفرنسي على مجريات اللعب بحثا عن تسجيل هدف مبكر يريح أعصاب لاعبيه، في الوقت نفسه تراجع المنتخب الهولندي لوسط ملعبه واعتمد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة. وكشر المنتخب الفرنسي عن أنيابه الهجومية في الدقيقة 12 عندما سدد كيفن غاميرو كرة قوية، لكن مارتن ستيكلينبرغ حارس هولندا تألق وأمسك بها. وانحصر اللعب في وسط الملعب بعدما نشط المنتخب الهولندي قليلا وبادل المنتخب الفرنسي الهجمات، لكن الخطورة اختفت تماما على المرميين حتى جاءت الدقيقة 30 والتي شهدت الهدف الأول للمنتخب الفرنسي عندما سدد بوغبا كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك المنتخب الهولندي. وبعد الهدف أصبحت المباراة سجالا بين الفريقين، لا سيما أن المنتخب الفرنسي رفض التراجع للدفاع وواصل بحثه عن الهدف الثاني، فيما حاول المنتخب الهولندي إحراز هدف التعادل. وفي الدقيقة 38 سدد ديميتري باييه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها ستيكلينبيرغ. وفي الدقيقة 43 لعبت ضربة ركنية داخل منطقة جزاء المنتخب الهولندي أبعدها الدفاع الفرنسي لتتهيأ أمام دافي كلاسين ليسدد كرة قوية اصطدمت بيد لوران كوشيليني مدافع فرنسا داخل منطقة الجزاء وطالب لاعبو المنتخب الهولندي احتساب ركلة جزاء لكن الحكم تغاضى عن احتسابها. ولم تشهد الدقائق الأخيرة من هذا الشوط أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم فرنسا على هولندا. ومع بداية الشوط الثاني كثف المنتخب الهولندي هجماته في محاولة لتعديل النتيجة وسط دفاع مستميت من المنتخب الفرنسي الذي حاول شن هجمات على مرمى المنافس. وفي الدقيقة 46 سدد فينسنت يانسن كرة قوية من الناحية اليسرى لكن كرته اصطدمت بالشباك الخارجية لهوغو لوريس حارس فرنسا. ورد المنتخب الفرنسي على تلك الهجمة في الدقيقة 55 عندما انطلق ممفيس ديباي لاعب المنتخب الهولندي من الناحية اليسرى وحاول مراوغة الدفاع لكن دفاع فرنسا استخلصها منه وأبعدها لتصل إلى أنطوان غريزمان ليمررها إلى بوغبا الذي أرسلها للناحية اليسرى إلى ماتويدي وسدد كرة قوية اصطدمت بالدفاع الهولندي لتعود مرة أخري لبوغبا الذي أرسل كورة طولية داخل المنطقة لتصل إلى غريزمان ليسددها لكن ستيكلينبيرغ كان لها بالمرصاد. وفي الدقيقة 62 انطلق ريك كارسدورب وأرسل كرة عرضية داخل منطقة جزاء المنتخب الفرنسي قابلها يانسن بتسديدة مباشرة لكن كرته علت العارضة. واستمرت محاولات المنتخب الهولندي في الدقائق المتبقية لاحراز هدف التعادل ولكن مدافعي المنتخب الفرنسي تألقوا وتمكنوا من إفساد كافة هجمات المنتخب الهولندي لتمر الدقائق دون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بفوز المنتخب الفرنسي 1/صفر.