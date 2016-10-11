﻿«بركة يقابل بركة» يشارك في مسابقة آفاق السينما العربية في مهرجان القاهرة

القاهرة – «القدس العربي»: اختير الفيلم السعودي «بركة يقابل بركة»، إخراج محمود صباغ للمشاركة في مسظابقة آفاق السينما العربية، ضمن فعاليات الدورة الثامنة والثلاثين من مهرجان القاهرة السـينمائي الدولي، والذي ستقام فعالياته خـظلال الفـظترة من 15 إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتدور أحداث الفيلم من خلال قصة عاشقين يجمعهما القدر في بيئة معادية للمواعدة الرومانسية من أي نوع. فنري بركة الذي يعمل موظفاً في بلدية جدة ذا الأصول المتواضعة، يهوى التمثيل، وهو ما يجعله يتدرب على تقديم دور نسائي في مسرحية «هاملت» وبين شخصية أخرى بالإسم نفسه، وهي فتاة ذات الجمال الجامح التي تدير مدونة فيديو صاخبة مشهورة على الإنترنت، يتحايل الاثنان على التقاليد والعادات، بالإضافة إلى الشرطة الدينية، مستعينين بوسائل الاتصال الحديثة والطرق التقليدية للتواعد.

الجدير بالذكر أن فيلم «بركة يقابل بركة» تم ترشيحه لتمثيل السعودية في جوائز الأوسكار للفيلم الطويل، والمزمع إعلان النتيجة في يناير/كانون الثاني العام المقبل. والفيلم يقوم ببطولته هشام فقيه وفاطمة البنوي وسامي حنفي، وهو من تأليف وإخراج محمود الصباغ، ويعتبر أول أفلامه الروائية الطويلة.

وقد سبق أن شارك في العديد من المهرجانات السينمائية الكبرى في الفترة الماضية، وحصل على جائزة لجنة التحكيم في قسم Forum في مهرجان برلين السينمائي هذا العام، وقد عرض مؤخراً في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، ومهرجان لندن السينمائي التابع لمعهد السينما البريطاني، والذي تقام فعالياته هذه الأيام (من 5 إلى 16 الشهر الجاري).