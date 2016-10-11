﻿اكتشاف أحفورة لزرافة تعود لـ 9 ملايين سنة

قيصري ـ الأناضول: عثر مجموعة من الباحثين الأتراك، على مستحاثة لزرافة تعود لنحو 9 ملايين سنة، في ولاية قيصري وسط تركيا.

وقال رئيس «مجموعة أبحاث المغارات» في تركيا، علي مراد يماج، الثلاثاء، إن فريقه اكتشف أحفورة لزرافة، يبلغ عمرها نحو 9 ملايين عام، خلال أبحاثٍ يجريها حول المغارات والآثار الموجودة في ولاية قيصري.

وأضاف خلال زيارة رئيس بلدية ولاية قيصري، مصطفى جليك، أن مجموعته تعمل منذ عامين على دراسة بنية الولاية التحتية، والمخزون الأثري والمغارات في الولاية وتوثيقها.

ووصف يماج الاكتشاف بـ «المفاجئ» وأن نتائج الأعمال الحفرية في المنطقة أظهرت وجود أحافير تعود لحيوانات ثديية مثل وحيد القرن والمَامُوث.