﻿لبنان يحبط تهريب 3.5 مليون قرص مخدر

بيروت ـ د ب أ: أحبطت القوى الأمنية اللبنانية عملية تهريب ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف حبة كبتاجون مخدرة بالتنسيق مع السلطات الأمنية المختصة في المملكة العربية السعودية.

وقال بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني الثلاثاء إنه «ضمن إطار ملاحقة شبكات تصنيع وتهريب حبوب الكبتاجون، وبنتيجة المتابعة والرصد الدقيقين، تمكن مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، بالتنسيق مع السلطات الأمنية المختصة في المملكة العربية السعودية، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون، بلغ عددها ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف حبة».

وأضاف البيان أنه تمّ «توقيف عدد من أفراد العصابة المتورطين في العملية» مشيراً الى أن «التحقيقات مستمرة بإشراف القضاء المختص لتوقيف باقي أفراد الشبكة الضّالعين في عملية التهريب». ولم يوضح البيان كيفية إحباط عملية التهريب المذكورة، ولا وجهة هذه الكمية من المخدرات .