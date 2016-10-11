﻿شراب بلسم الليمون… يقضي على التوتر والإجهاد

إدرنة ـ الأناضول: قال كبير مستشاري الرئاسة التركية (للشؤون العلمية) البروفيسور دكتور إبراهيم عدنان سراج أوغلو، إن تناول شراب نبتة بلسم الليمون مفيد للتخلص من الإجهاد والتوتر. وأشار إلى أنه كثيراً ما يتلقى تساؤلات حول طرق التخلص من التوتر، خاصة من الأشخاص الذين يعملون في مجالات ذات وتيرة سريعة، وتزداد فيها درجة التوتر.

وأكد أن أفضل علاج نباتي للتوتر والإجهاد هو شراب نبتة بلسم الليمون، وهي أحد أنواع نبتة المليسا، حيث يتم غلي 5 أو 6 غرامات من نبتة بلسم الليمون المجففة في كوب من الماء، ومن ثم انتظارها حتى تبرد قليلاً، وتصفية الخليط وشربه.

وأوضح سراج أوغلو أن تناول كوب واحد من شراب نبتة بلسم الليمون يومياً، على سبيل المثال بعد العودة إلى المنزل مساء، كفيل بالقضاء على التوتر والإجهاد. ولفت سراج أوغلو إلى إمكانية تناول شراب نبتة بلسم الليمون بعد الطعام أو على معدة فارغة، حيث لا يؤثر ذلك على مفعول الشراب المقاوم للتوتر.