﻿وقف إنتاج هاتف «غالاكسي نوت 7» بسبب حوادث اشتعاله

سيول ـ أ ف ب: اعلنت مجموعة «سامسونغ» الكورية الجنوبية الثلاثاء الوقف التام لانتاج اجهزة الهاتف الذكي «غالاكسي نوت 7» لاسباب تتعلق بالسلامة بسبب خطر انفجار بطارياتها.

وقالت المجموعة الأولى في صناعة الهواتف الذكية في العالم «لقد قررنا في الآونة الاخيرة تكييف وتيرة انتاجنا بحيث يمكن تحسين مراقبة النوعية والسماح بإجراء تحقيقات معمقة، لكن عدنا واتخذنا قراراً نهائياً بوقف انتاج اجهزة غالاكسي نوت 7 لأننا نضع سلامة المستهلكين على رأس اولوياتنا».

وتحاول «سامسونغ» ان تحتوي الضرر الذي لحق بصورتها بسبب هذه القضية في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة الى الحــــفاظ على موقعها المتقدم.

وقد اعلنت في وقت سابق وقف بيع اجهزة «غلاكسي نوت 7» بعدما تبين ان البديل الذي طرحته في الأسواق لتعويض مستخدمي الأجهزة المصابة بخلل، هو أيضاً عرضة للإشتعال او انفجار البطارية. وادى هذا الاعلان الى انخفاض قيمة اسهم المجموعة في البورصة بنسبة 8٪. وبعد اقفال التداول بالاسواق المالية عادت «سامسونغ» واعلنت الوقف التام لإنتاج «غالاكسي نوت 7». واكد متحدث باسم المجموعة ان هذا الوقف سيكون نهائياً.