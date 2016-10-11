﻿طفلة دون الـ15 يتم تزويجها كل 7 ثوان

لندن ـ الأناضول: قال تقرير حقوقي إنه يتم كل سبع ثوانٍ تزويج طفلة دون سن الـ15في مكان ما من العالم. التقرير أعدته منظمة «أنقذوا الأطفال» ونشرته بمناسبة «اليوم الدولي للطفلة»الذي يوافق 11 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

وضمن الإحصائيات التي أوردتها في التقرير، قالت المنظمة، وهي بريطانية غير حكومية، إن أكثر من 700 مليون امرأة في العالم اليوم، تزوجن قبل أن يبلغن الـ18 من أعمارهن، وثلث هؤلاء تزوجن قبل الـ15 من أعمارهن. وأضاف التقرير أن 15 مليون طفلة دون سن الـ18 يتم تزويجهن سنويا.

وأفاد بأن طفلة من كل ثلاث طفلات تحت سن الـ18، وطفلة من بين كل 9 طفلات تحت سن الـ15، تم تزويجهن في الدول النامية. وأشار إلى ارتفاع نسبة تزويج الفتيات الصغيرات في مخيمات اللاجئين حول العالم؛ لرغبة أهاليهن في حمايتهن من الفقر والتحرش الجنسي.

وأعد التقرير قائمة بترتيب 144 دولة، وفقا لمعايير من قبيل زواج الأطفال، ونسبة ذهاب الفتيات إلى المدارس، وحمل المراهقات، ونسبة وفيات الأمهات، ونسبة تمثيل المرأة في الحكومة.

وعلى رأس القائمة جاءت الدول الأفضل من حيث هذه المعــــــايير، وهي على التوالي: الســـويد، وفنلندا، والنرويج، وهولندا، وبلجيـــــكا. بينما تذيلت القائمة الدول الأسوا حالاً في هذه المعايير، وهي على التوالي: النيجر، وتشاد، وإفريقيا الوسطى، ومالي، والصومال. وتصدرت الهند قائمة الدول من حيث عدد الفتيات اللاتي يتم تزويجهن في سن الطفولة.

وأفاد التقرير بأن 47٪ من الفتيات في الهند يتزوجن قبل سن الـ18.

وقالت كارولين مايلز، رئيسة منظمة «أنقذوا الأطفال» إن زواج الفتيات في سن الطفولة يمنعهن من عيش طفولتهن، كما يحول دون تعلمهن، ويعيق نموهن الجسمي والنفسي. وأضافت مايلز أن الفتيات، اللاتي يتزوجن في سن صغيرة، يكن أكثر عرضة لترك الدراسة، وللعنف المنزلي، والتحرش الجنسي، والاغتصاب.

ولفتت إلى أن مثل هؤلاء الفتيات يمررن بتجربة الحمل في وقت مبكر، وتزداد إمكانية إصاباتهن بالأمراض المنتقلة جنسياً كالإيدز. وأعلنت الأمم المتحدة الحادي عشر من تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، يوماً دولياً للطفلة، بعد قبولها مقترحاً بهذا الشأن تقدمت به تركيا وكندا وبيرو عام 2011.