موسكو تصف تصريحات وزير خارجية بريطانيا بأنها “مثيرة للخجل”





موسكو- د ب أ- أعلنت الخارجية الروسية أن تصريحات وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، التي دعا فيها إلى تظاهرات ضد الحرب أمام سفارة روسيا في لندن، أثارت خجل موسكو من وزير خارجية بريطانيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مدونة نشرتها مساء الثلاثاء على صفحتها في موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي: “يبدو أن بوريس جونسون انتقل من الكلام إلى العمل واستخدم سلاحاً هدد به روسيا، أي الخجل، وبالحقيقة نشعر بالخجل منه”.

وأكدت السفارة الروسية في لندن، عبر موقع فيس بوك، أن تصريحات جونسون تشكّل “دعوة غريبة جداً”، حسبما أفادت شبكة “روسيا اليوم” الاخبارية.

وتساءلت السفارة: “هل يعد هذا شكلاً جديداً من الدبلوماسية البريطانية؟”.

يذكر أن وزير الخارجية البريطاني قال، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع للبرلمان البريطاني بشأن الوضع في سوريا: “بالتأكيد، أود أن أرى تظاهرات أمام السفارة الروسية”.

وجاء هذا التصريح رداً على دعوة النائبة من “حزب العمال”، آنّ كلويد، إلى التظاهر أمام السفارة الروسية في لندن وفي عواصم دول العالم الأخرى.