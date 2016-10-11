استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في القدس





القدس- رويترز- شيع الفلسطينيون بعد منتصف الليل جثمان شاب قالوا إنه استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات شهدها حي سلوان في مدينة القدس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إنها أبلغت “باستشهاد مواطن بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه في سلوان بالقدس المحتلة”.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الشهيد شاب في العشرين من عمره يدعى علي الشيوخي.

وبث مركز وادي حلوة للمعلومات الموجود في مدينة القدس شريط فيديو يظهر فيه العشرات وهم يحملون جثمان الشاب ويهتفون “بالروح بالدم نفديك يا شهيد”.

ولم يصدر بيان بعد عن الجيش الإسرائيلي تعقيباً على استشهاد الشاب الفلسطيني.

واشتكى الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له من قيام القوات الإسرائيلية بعرقلة عمله في الوصول إلى المصابين خلال المواجهات التي شهدها سلوان.

وقال في بيان “طواقمنا الموجودة في سلوان تتعرض للتفتيش والمضايقات المستمرة من قبل قوات الاحتلال. إحدى سيارات الإسعاف الموجودة هناك فتشت ثماني مرات من قبل قوات مختلفة من الاحتلال”.