الولايات المتحدة تحذّر اثيوبيا من مخاطر حالة الطوارئ





واشنطن- أ ف ب- حذرت وزارة الخارجية الاميركية الثلاثاء اثيوبيا، أحد شركاء الولايات المتحدة في شرق أفريقيا، من مخاطر حالة الطوارئ التي أعلنتها اديس ابابا لمدة ستة أشهر إثر موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ ربع قرن.

وقال المتحدث باسم الخارجية جون كيربي “ندعو الحكومة الاثيوبية إلى أن توضح كيف تعتزم تطبيق حالة الطوارئ التي أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، ولا سيما إجراءات الطوارئ التي تسمح بعمليات اعتقال من دون استنابات قضائية وتقيد حرية التعبير وتحظر التجمعات العامة وتمنع التجول”.

وأضاف “حتى إذا كانت هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة فرض النظام فإن تكميم أفواه الاثيوبيين والنيل من حقوقهم هي سياسة محكومة بالفشل لأنها تفاقم المطالب عوضاً عن أن تلبيها”.

وكان رئيس الوزراء الاثيوبي هايله مريم ديسالين قال الأحد إنه “تم إعلان حالة الطوارئ عقب مناقشات لمجلس الوزراء حول الخسائر بالأرواح والأضرار في الممتلكات التي تشهدها البلاد”.

وتواجه الحكومة الاثيوبية أكبر تحد لها طوال فترة حكمها الممتدة 25 عاماً بسبب الاحتجاجات التي وجّه المشاركون فيها غضبهم نحو الشركات الأجنبية وأشعلوا النار في العديد من المزارع والمصانع خلال الاسبوع الماضي.

وتهدد الاحتجاجات سمعة اثيوبيا كواحة للاستقرار السياسي بعد أن جذب النمو الاقتصادي الكبير الذي حققته المستثمرين في السنوات الأخيرة.

ويعتبر إعلان حالة الطوارئ خطوة أخرى في تشديد موقف الحكومة بعد أشهر من الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد جابهتها قوات الأمن بحملة قمع عنيفة خلف مئات القتلى، بحسب جماعات حقوقية.

وقال ديسالين “نحن نضع سلامة مواطنينا أولاً. وإضافة إلى ذلك نريد وضع حد للضرر الذي تتعرض له مشاريع البنى التحتية والمراكز الصحية والمباني الإدارية والقضائية في البلاد”.

وتشهد اثيوبيا احتجاجات ضد الحكومة لا سابق لها منذ عقد من الزمن، بدأت من منطقة اتنية ارومو (وسط وغرب) في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وامتدت منذ الصيف الى منطقة امهرة (شمال).

وتمثل هاتان الاتنيتان نحو 60 بالمئة من الاثيوبيين، وهما تحتجان بشكل متزايد على يعتبرانه هيمنة بلا منازع لأقلية التيغر (شمال) على الحكم.