زعيم متمردي جنوب السودان غادر الخرطوم إلى جنوب افريقيا

الخرطوم- أ ف ب- غادر زعيم متمردي جنوب السودان رياك مشار في وقت مبكر من صباح الاربعاء الخرطوم، حيث كان لجأ بعد فراره من البلاد، متوجها إلى جنوب افريقيا، بحسب ما أفاد صحافيون.

وقال مشار لصحافيين في مطار الخرطوم قبل مغادرته، في أول ظهور اعلامي له منذ تموز/ يوليو حين غادر جنوب السودان، “الان انا مغادر البلاد إلى جنوب افريقيا لمزيد من الفحوصات (…) ومن بعد ذلك اغادر جنوب افريقيا” بدون أن يحدد وجهته.

وكان نائب الرئيس السابق فر من البلاد في تموز/ يوليو في ظل تجدد القتال بين مؤيديه وأنصار الرئيس سالفا كير، متوجها إلى الخرطوم لتلقي “علاج طبي” على حد تعبير السودان.

وأفاد الصحافيون في المطار أن مشار بدا في صحة جيدة.

وغرق جنوب السودان في نزاع اهلي في كانون الاول/ ديسمبر 2013 بعدما اتهم سلفا كير نائبه السابق بمحاولة الانقلاب عليه.

وفي آب/ اغسطس 2015 وقع الطرفان اتفاق سلام في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا بوساطة الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق افريقيا (ايغاد).

لكن مع تجدد القتال بين الطرفين في تموز/ يوليو، فر مشار إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل ان يتوجه إلى الخرطوم.