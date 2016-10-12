القوات السعودية تسقط صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط

الدوحة- رويترز- قال التحالف العربي الذي تقوده السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي أسقطت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون في اليمن باتجاه مدينة خميس مشيط بجنوب غرب المملكة ليل الثلاثاء.

وأضاف البيان أن القوات دمرت الصاروخ قبل أن يتسبب في أي أضرار. ويقاتل التحالف الحوثيين منذ مارس آذار 2015 سعيا لإعادة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأشار إلى أن القوات السعودية ردت على الهجوم الصاروخي باستهداف موقع إطلاقه.